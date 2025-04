Il Torino ha reso noto il bilancio aggiornato al 31 dicembre 2024. Da Coco a Maripan, ecco il reale costo degli acquisti granata

Il Torino ha pubblicato il documento inerente il bilancio della società con dati aggiornati al 31 dicembre 2024. Tra le voci presenti nel file c’è quella inerente alle acquisizioni a titolo definitivo degli ultimi arrivati in casa Toro.

L’acquisto più oneroso per le casse granata è stato quello di Saul Coco. Il difensore equatoguineano è stato acquistato dal Las Palmas per 8.2 milioni di euro. Il Toro ha puntato sulla retroguardia, accogliendo Maripan, Walukiewicz e Masina per un totale di oltre 10 milioni.

Da Maripan a Ché Adams: le cifre dei nuovi arrivati

Il Torino ha investito sul mercato per rinforzare la difesa. Oltre agli 8.2 milioni spesi per Coco, il Torino ha versato 4.6 milioni al Monaco per Guillermo Maripan, 4.7 all’Empoli per Walukiewicz e 1 milione all’Udinese per il riscatto del cartellino di Adam Masina, che era arrivato a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto. In attacco, il Toro si è rinforzato con Ché Adams. L’inglese non è arrivato a parametro zero come si pensava. Da bilancio risulta che il Torino abbia pagato 1.5 milioni per prelevare l’attaccante. Nel documento figurano i 13 milioni spesi dal Toro per Casadei, un investimento lungimirante dei granata per uno dei talenti italiani di maggiore prospettiva.

Coco è stato un acquisto importante, che ha ripagato in maniera altalenante lo sforzo economico del club. Il milione e mezzo speso dal Torino per Adams ha dato ragione alla società. L’attaccante inglese ha fin qui raccolto 30 presenze con la maglia granata, arricchite da 8 gol e 3 assist.