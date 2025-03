Ché Adams è a quota 9 gol stagionali con la maglia granata, è ad un pass dalla doppia cifra stagionale: sarebbe la quinta volta in carriera

Ché Adams con il gol segnato contro il Parma è salito a quota 8 reti in Serie A. A questi gol si aggiunge anche quello segnato in Coppa Italia contro l’Empoli. Lo scozzese è quindi a quota 9 gol segnati in stagione, ad un passo dalla doppia cifra stagionale. Per il numero 18 del Toro sarebbe la quinta volta in carriera, ma solamente la seconda giocando in una massima serie. Delle quattro stagioni concluse in doppia cifra fino ad ora tre erano in serie minori, e solo una in Premier League. La prima stagione con più di 10 gol segnati per Adams è stata quella del 2015/16, quando nello Sheffild United segnò 11 gol in League One (terza divisione inglese) e 1 gol nell’EFL Trophy, una coppa di lega per le squadre di terza e quarta divisione.

Il passaggio al Birmingham City e i 22 gol in campionato

L’anno dopo passò al Birmingham City, in Championship, dove, dopo una prima stagione da 7 gol e una da 9, esplose definitivamente nella stagione 2018/19 quando segnò 22 gol in campionato aggiungendo anche 5 assist in 46 presenze. Tanto bastò a convincere il Southampton ad assicurarsi le prestazioni dello scozzese che arrivò così in Premier League. Qui dopo una stagione di ambientamento in cui segnò 4 gol riuscì sempre ad incidere, sfiorando la doppia cifra nel 2020/21 con 9 gol, e arrivando a 8 reti nella stagione successiva. nel 2022/23 poi i suoi 5 gol in campionato e 5 gol in EFL Cup gli permisero di arrivare in doppia cifra ma non bastarono alla squadra per evitare la retrocessione. La stagione successiva in Championship però i suoi 15 gol in campionato furono decisivi per permettere alla squadra di guadagnare la promozione. A quei gol vanno anche aggiunti 2 gol in FA Cup.

10 partite per la doppia cifra

In questo finale di stagione Adams ha la possibilità di trovare la sua quinta stagione in doppia cifra. Gli manca solamente un gol e 10 partite ancora da disputare. Lo scozzese cercherà in queste ultime 10 giornate di segnare quanti più gol possibili per aiutare la squadra a trovare un piazzamento migliore, ma sicuramente la prospettiva della doppia cifra lo spingerà ancora di più verso la rete.