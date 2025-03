Dopo il digiuno di 4 gare, l’attaccante scozzese è tornato a segnare nella sfida pareggiata contro il Parma

Niente colpaccio a Parma per il Torino, che non riesce a vincere la terza partita consecutiva dopo quelle contro Milan e Monza. I granata sbattono sui Ducali nonostante una partita giocata meglio, sia per un po’ di presunzione che per errori individuali. Due volte in vantaggio e due volte ripresi: la squadra di Vanoli non ha mai avuto la forza di dare il colpo di grazia agli avversari che hanno invece sempre avuto la possibilità di rimettersi in partita. Nonostante questo sono diverse le cose positive da cui ripartire in vista della prossima partita contro l’Empoli, su tutte il ritorno al gol di Ché Adams.

Adams torna a segnare

43 giorni dopo, Adams è tornato a timbrare il cartellino. Dopo un periodo di difficoltà dovuto anche alle condizioni fisiche non ottimali lo scozzese ha riassaporato il gusto del gol al Tardini. E che gol, da rapace, per come l’ex Southampton si è fatto trovare in area di rigore spiazzando poi Suzuki quasi come in una sorta di rigore in movimento. Quello di ieri gli permette ad arrivare a quota 8 in campionato – a cui vanno aggiunti anche 3 assist -, un’ottima cifra per un giocatore arrivato a parametro zero e rivelatosi subito impattante.

Alla ricerca del record

A questo punto, con gli 8 gol segnati, Adams si avvicina al proprio record personale di marcature, impresso nella stagione 2020/2021 in Premier League con la maglia del Southampton. In quell’annata l’attuale numero 18 granata si rivelò molto decisivo, concludendo con 9 gol e 5 assist. Manca un gol ora per eguagliare quel dato e due per superarlo, ma la sensazione è che con 10 partite alla fine il classe ’96 abbia tutte le carte in regola per farlo.