Il Toro pareggia contro il Parma e non riesce a ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato, che manca dal 2019

Occasione sprecata. Una grande occasione per il Torino a Parma, visto il momento della squadra avversaria e quello dei ragazzi di Vanoli, che erano reduci da due vittorie di fila importanti. Solo un pareggio invece contro i Ducali allenati da Chivu, che pur avendo di fatto giocato un solo tempo sono riusciti a segnare due gol e recuperare sempre da situazioni di svantaggio. Ancora una volta sfuma dunque la possibilità di ottenere la terza vittoria consecutiva in Serie A ai granata: l’ultima volta, addirittura, risale al 2019 con Mazzarri.

Il record di Mazzarri

Vincere tre partite in fila non dovrebbe essere un’impresa così grande, eppure al Torino non capita da esattamente 6 anni. Era il 10 marzo 2019 quando la squadra di Mazzarri, battendo il Frosinone, riuscì a ottenere il 3° successo consecutivo dopo quelli contro Atalanta e Chievo Verona. Nel tempo poi tanti allenatori sono arrivati a un passo dal raggiungere questo “traguardo”, senza mai toccarlo effettivamente.

Quante occasioni negli anni

Già lo stesso Mazzarri ebbe la possibilità di ripetersi nelle ultime partite della stessa stagione, venendo recuperato nel finale del derby dopo aver battuto Genoa e Milan. A un destino simile è andato incontro l’anno seguente, quando alla terza partita riuscì addirittura ad andare in vantaggio di tre reti a Verona, venendo recuperato nel secondo tempo: una vera e propria maledizione. Qualche mese più tardi Nicola fece lo stesso, pareggiando a Bologna dopo aver battuto Udinese e Roma. Ha avuto invece 7 occasioni Ivan Juric, che nei tre anni sulla panchina granata non ha mai ottenuto più di due vittorie di fila; l’apice è stato raggiunto lo scorso anno, quando è accaduto tre volte che si fermasse a due. E infine Vanoli, che tra questo momento e inizio stagione ha toccato quota 2. Insomma, un vero e proprio tabù che non sembra voler dare tregua.