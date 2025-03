Ancora una volta il Torino si è fatto riprendere dopo essere andato in vantaggio, perdendo di fatto altri due punti

Ci risiamo. Solo un pareggio per il Torino a Parma, un bottino forse piuttosto magro per quanto fatto vedere dai granata in particolar modo nel primo tempo, prima di qualche dormita difensiva di troppo come in occasione del gol del 2-2. Per l’ennesima volta in stagione, dopo essere andati avanti nel punteggio i ragazzi di Vanoli si sono fatti riprendere dagli avversari, sprecando così una buona occasione di risalire la classifica e buttando via altri due punti. Adesso, se si guarda l’intero campionato, sono 14: non pochi.

14 punti persi

Problema di gestione. Il Torino, molto spesso, va in vantaggio e poi si perde. Difficile che si tratti di presunzione, molto più plausibile invece immaginare un calo di concentrazione. I punti persi da situazione di vantaggio sono ora 14, davvero tanti. Per dare un’idea, se anche fossero stati solo la metà in questo momento Ricci e compagni si troverebbero vicini a Roma e Milan a lottare per un posto in Europa. E per fortuna che ormai la salvezza è pressoché non in discussione, perché i rimpianti sarebbero potuti essere molti.

Partita per partita

Questo problema è presente già dalla prima giornata, quando i granata andarono in vantaggio di due gol a San Siro contro il Milan e si fecero recuperare nel recupero: il totale fa ovviamente 2 punti gettati. Dopodiché 3 sono stati persi nella sfida d’andata contro il Cagliari, quando da un vantaggio di 1-2 la partita venne persa 3-2. Due punti poi anche contro il Monza, mentre sono stati 5 in totale recentemente tra Genoa e Bologna. Adesso l’ultimo episodio, a Parma, dove addirittura la squadra di Vanoli è stata riacciuffata due volte. E pensare che stava per risuccedere contro il Milan, se non fosse stato per il gol di Gineitis. Il Torino ha un bel problema di gestione, e sta a Vanoli provare a trovare una soluzione ora che il campionato ha poco da dire.