Ancora una volta una prestazione negativa da parte di Coco contro il Parma: continuano gli alti e bassi del difensore

Il Torino non riesce nell’impresa di ottenere la terza vittoria consecutiva per la prima volta dal 2019, e perde punti contro un Parma sì mai domo ma che allo stesso tempo non si è mai reso troppo pericoloso. Dopo un ottimo periodo – in cui la sconfitta di Bologna ha rappresentato un’eccezione – è caduto il muro difensivo granata, con due gol subiti nel secondo tempo entrambi evitabili. In particolare, nel secondo gran parte delle responsabilità sono di Saul Coco, autore di un passaggio sbagliato che ha regalato ai padroni di casa l’angolo da cui è nato il secondo gol. E Vanoli, una volta per tutte, ha ripreso il difensore – anche se indirettamente.

Coco a scatti

“Non siamo stati lucidi. Mi fa arrabbiare come è nato l’angolo del pareggio, da lì si è capito che eravamo in difficoltà“: così mister Vanoli in zona mista al termine del match, senza nascondere la delusione per il modo in cui è stato preso il secondo gol. Una sorta di avviso velato nei confronti di Coco, che sempre più nelle ultime partite sta lasciando spazio alle incertezze. Sebbene nelle ultime due partite contro Milan e Monza sembrava in netta ripresa, il Coco di inizio stagione sembra solo un lontano dolce ricordo. Molto spesso il difensore equatoguineano ha mostrato dei picchi di alti e bassi, tra prestazioni positive e altre totalmente da bocciatura.

E ora?

L’obiettivo a breve termine di Vanoli è quello di riprendere il difensore, cercando di capire soprattutto se tutto questo sia dovuto a una questione fisica, tecnica o psicologica. Ritrovare Coco sarebbe fondamentale per il Torino, visto che dall’altro lato della difesa Maripan sta continuando a convincere sempre di più. La coppia ha delle potenzialità e le ha mostrate nelle prime partite insieme, poi però l’ex Las Palmas ha iniziato a cedere.