Sintesi e commento di Parma-Torino: per Elmas la terza rete in tre trasferte di fila, brivido quando Milinkovic-Savic si fa scappare il pallone

Per la sfida al Parma, Vanoli conferma lo stesso undici visto contro il Monza.Adams è il terminale offensivo, Elmas è di nuovo titolare dal 1′ sulla trequarti, con Lazaro e Vlasic. La sfida inizia con qualche minuto di ritardo per la presenza in campo di festoni, oggetto della coreografia della curva gialloblù. Parte subito all’attacco la squadra granata, conquistando un angolo dopo appena due minuti.

Al quarto d’ora il Toro usufruisce di un calcio di punizione della cui battuta si incarica Biraghi: la palla viene deviata in angolo da Vogliacco. Tre minuti dopo il primo squillo del Parma: Valeri col sinistro tira una botta che finisce di poco alla sinistra di Milinkovic-Savic. Il Toro, però, reagisce e passa in vantaggio un minuto dopo: giocata di Adams che serve Casadei, il centrocampista allarga per Elmas che appena entrato in area, servito sul vertice sinistro, lascia partire la conclusione che si insacca sul palo più lontano. Terzo gol di Elmas in tre trasferte consecutive. Prova la reazione la squadra di Chivu senza essere precisa: al 28′ Cancellieri spreca, al 35′ Almqvist beffa Walukiewicz ma poi non riesce a superare Coco e Maripan. Al 45′ clamorosa occasione per il Parma, con la complicità di Milinkovic-Savic: su calcio d’angolo colpisce di testa Vogliacco con il portiere del Toro che nel tentativo di trattenere si fa scappare il pallone. Bonny cerca il tap-in, Adams salva sulla linea ma il pallone resta in possesso del Parma che con Valenti colpisce la parte alta della traversa. Adams, a un paio di secondi dal duplice fischio, va vicino al raddoppio cin una conclusione che esce di pochissimo.