Chivu ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida tra Parma e Torino, il tecnico del Parma ha toccato vari argomenti

Chivu dopo il pareggio per 2-2 tra Parma e Torino ha parlato in conferenza stampa della partita. La conferenza è iniziata con il tecnico che ha elogiato la prova di carattere dei suoi: “Hai detto bene, esalterei la prova di carattere che hanno avuto, la voglia di migliorarsi e di far vedere le loro qualità perché ne hanno tante. Toglierei un po’ l’ansia, il fatto che nel primo tempo la classifica pesa un po’. Io voglio vedere una squadra che ha reazione, animo, determinazione e coraggio di fare determinate cose cose, puoi anche sbagliare, come abbiamo sbagliato nei due gol subiti perché sono i piccoli errori che paghi, però il carattere è stato determinante, il fatto che abbiamo anche acceso lo stadio, il pubblico è stato meraviglioso, ci ha dato una mano. Poi quelli che sono subentrati hanno fatto vedere le loro qualità, hanno portato qualcosa in più in questo gruppo. Vorerei vedere più coraggio da questa squadra perché sono cose importanti che ti portano a fare punti”.

Chivu: “Nel primo gol abbiamo preso un contrasto”

Il tecnico poi ha risposto ad una domanda sul piano gara e in particolare sulla ricerca della profondità: “Nel primo gol abbiamo perso un contrasto, dovevamo uscire con la palla da quel duello in cui eravamo 3 contro 1. Sono piccole cose che ti fanno andare in svantaggio, ma io mi prendo la reazione, la grinta, nel momento di sofferenza abbiamo tirato fuori qualcosina in più anche dal punto di vista del palleggio, di trovare determinate giocate, trovando anche quella profondità che loro hanno cercato di togliere. Difficile preparare contro le giocate di Milinkovic perchè spesso ti trovi guardando la tua porta su quelle seconde palle, ma le abbiamo gestite bene, abbiamo sofferto altre cose ma non quei palloni in verticale”. Poi Chivu ha parlato di Pellegrino che ha segnato una doppietta: “Lo sapevamo perché abbiamo avuto tempo in queste due settimane e mezzo di vederlo, di prestare attenzione a quella che è la sua voglia di essere determinante e di migliorare. I due gol che ha fatto sono la conseguenza della fiducia, di un lavoro ben fatto, di crederci. Tutto nasce durante la settimana, la partita non basta”.

Ancora sulla grinta dei suoi

Chivu ha ancora elogiato la grinta dei suoi giocatori: “Io esco fuori con tanta stima per quello che loro sono, una squadra giovane che ogni giorno mi dimostra che ha voglia di migliorarsi, di lavorare, di muovere la classifica, di fare la categoria. Mi fa piacere avere a che fare con giocatori di questo genere, possiamo migliorare nell’approcciare la partita in maniera diversa, nella lucidità e trovare qualche giocata in più, ma la reazione c’è stata”. Poi il tecnico ha parlato dei giocatori rientrati dagli infortuni: “Siamo contenti per loro, che abbiamo a disposizione giocatori con diverse caratteristiche. Ad un allenatore fa piacere avere a disposizione tutta la rosa. Vedo anche quelli fuori hanno tanta voglia di riprendersi. Bisogna fare più attenzione su questa cosa”.

Sulla possibilità di migliorarsi

Chivu ha poi parlato dei margini di miglioramento dei suoi giocatori: “Possiamo migliorare ancora e tanto, in Serie A i dettagli fanno la differenza in entrambe le fasi, bisogna prestare più attenzione alle piccole cose che ti fanno vincere o perdere la partita. Però il lavoro c’è, la determinazione c’è, la voglia di migliorare c’è e questo mi fa piacere perché ho a che fare con un gruppo che vuole apprendere e vuole migliorare. Dipende dal momento della partita, possiamo migliorare nel coraggio, nel palleggiare di più. Abbiamo scelte di palleggio ma anche soluzioni in verticale. C’è bisogno di coraggio, di autostima e di fiducia, lì siamo un po’ indietro ma dopo oggi sono convinto che avranno più coraggio e più convinzione, il che li aiuterà ad avere più possibilità di dominare una partita”.