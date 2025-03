Paolo Vanoli commenta la sfida tra Parma e Torino: ecco le parole dell’allenatore granata, ex della partita

Così Vanoli in conferenza stampa ha commentato la sfida pareggiata 2-2. Subito in gol Elmas, dopo il pari di Pellegrino il Toro è tornato avanti con Adams, prima del nuovo pareggio, stavolta definitivo, dei ducali. Ecco l’analisi dell’allenatore del Torino.

Vanoli in conferenza stampa

Toro due volte avanti: come giudica questo pareggio?

“Abbiamo approcciato molto bene la partita, sapendo questo campo e questo avversario fosse insidioso. Il Parma ha qualità in profondità, ha giocatori forti nell’uno contro uno. Abbiamo gestito bene il primo tempo e siamo andati in vantaggio, a volte lasciando anche loro il palleggio. Nel secondo tempo abbiamo ancora approcciato bene ma non siamo stati bravi nei momenti di difficoltà, quando loro hanno iniziato a prendere campo. Non siamo stati lucidi. Mi fa arrabbiare come è nato l’angolo del pareggio, da lì si è capito che eravamo in difficoltà. La squadra ha voluto e ha cercato la terza vittoria consecutiva, sulla mentalità mi è piaciuta. Bisogna saper spezzare l’inerzia avversaria, loro in svantaggio dovevano dare tutto. Devi essere più furbo, gestire con personalità, prendersi il fallo. In una partita ci son tante gare da giocare, su questo dobbiamo migliorare. Bisogna saper gestire meglio i momenti e in questo non siamo stati bravi”.

Che tipo di giocatore è Casadei?

“Ha caratteristiche che si sposano benissimo con quelle di Ricci ed è arrivato con la mentalità giusta, sta facendo vedere la sua qualità. Ha grandi tempi di inserimento e ci dà più soluzioni, bello vedere due giocatori di prospettiva per l’Italia, faccio i complimenti alla società per l’acquisto. Anche lui ha margini di miglioramento. Senza dimenticare Gineitis che ha sempre fatto bene, quando c’è concorrenza è bello per un allenatore”.

Si sono visti quegli errori individuali: è solo questo o c’è altro su cui lavorare?

“Dobbiamo imparare a capire cosa sta succedendo durante la partita, quando lo capisci capisci che devi smorzare il momento di entusiasmo. Quando l’avversario mette tanti attaccanti lo fa per stressarti la fase difensiva, noi dobbiamo esser più furbi, attenti e scaltri e migliorare sotto pressione. A volte sei tu a dare l’inerzia positiva, quando ti capita a te devi saper leggere la situazione”.

La coppia Ricci-Casadei bella da vedere perché sono giovani e italiani ma anche per come si trovano. Ti aspettavi che potesse trovarsi così bene Casadei?

“Me lo aspettavo, quando prendi giocatori funzionali succede, è una mezzala di inserimento, come piace a me, che si buttano dentro l’area. Cambiando modulo ci siamo alzati di 10 metri e abbiamo dato più campo ai trequartisti e questo ci ha dato un apporto positivo. Bello vedere questa coppia anche in prospettiva pensando alla Nazionale. Abbiamo aggiunto qualità”.