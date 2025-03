Dopo il pareggio per 2-2 tra Parma e Torino ha parlato in conferenza stampa l’attaccante scozzese granata Che Adams

Dopo la sfida tra Parma e Torino, terminata per 2-2, ha parlato in conferenza stampa. Il centravanti scozzese ha trovato l’ottavo gol in Serie A regalando ai granata il momentaneo vantaggio per 1-2. Il numero 18 oltre al gol ha disputato un’ottima partita mettendosi a disposizione della squadra, subendo falli e facendo salire la squadra. Adams inoltre ha anche effettuato un salvataggio sulla linea a porta completamente vuota. Ecco le parole del centravanti granata.

Come ti trovi con questo modulo e con i nuovi compagni Elmas e Casadei? E il rapporto con il gol?

“Abbiamo un approccio diverso, sappiamo quanto sono importanti i nuovi innesti nella nostra squadra. Ci sono ancora molte partite per fare gol. Non sono ancora vicino al mio record di gol, ma non me ne mancano tantissimi, mi sto avvicinando”.

Al fischio finale sembravi deluso, quanto ti è dispiaciuto questo pareggio?

“Ci sentiamo come fosse arrivata una sconfitta. Eravamo in vantaggio due volte. Settimana prossima affronteremo l’Empoli in casa e ci proveremo a rifare”.

Cosa ne pensi della prima stagione Italia?

“La Serie A è più complicata di quanto pensassi. Questo campionato è molto difensivo e gli avversari sono tosti in marcatura. Sono molto contento per la doppia cifra, oggi però vincere era la nostra priorità”.

Ti avvicini ai gol di Denis Law, l’hai mai conosciuto?

“Era un grande giocatore, è stato parte importante della storia del Torino. Mi hanno parlato di lui, superare il suo numero di gol sarebbe un grande risultato”.