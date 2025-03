Ricci troppo impreciso con la palla tra i pedi, Elmas invece convince anche quest’oggi: le pagelle di Parma-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 5,5: pasticcia a fine primo tempo quando si fa sfuggire dalle mani un pallone da azione d’angolo. È invece incolpevole sue due gol di Pellegrino che consentono al Parma di pareggiare la partita.

WALUKIEWICZ 5: soffre tantissimo le incursioni di Almqvist sulla propria fascia e si fa superare con troppa facilità dall’esterno d’attacco del Parma. Prestazione negativa da parte del difensore polacco.

MARIPAN 6: il suo tocco di esterno, forse un po’ fortuito, consente di liberare Adams in occasione del secondo gol granata. In difesa battaglia con gli avversari e la sua esperienza si rivela fondamentale in diverse circostanze.

COCO 5,5: da un suo retropassaggio completamente sbagliato arriva il calcio d’angolo che consente al Parma di realizzare la rete del definitivo 2-2.

BIRAGHI 6: a differenza di Walukiewicz sull’altra fascia, riesce a contenere le incursioni degli avversari sulla propria corsia di competenza. Nel primo tempo cerca la via del gol su punizione ma la barriera devia la sua conclusione.

RICCI 5,5: non convince questo pomeriggio il capitano del Torino che è più impreciso del solito con la palla tra i piedi. Nel primo tempo riceve anche un severissimo cartellino giallo che forse lo condiziona. (st 45′ LINETTY: sv)

CASADEI 6,5: altra buona prestazione da parte del centrocampista che, soprattutto nel primo tempo, è autore di diverse giocate di qualità. È sempre più a suo agio nella linea mediana granata (st 24′ GINEITIS 6: non riesce a dare lo stesso apporto qualitativo di Casadei ma la sua prestazione è sufficiente).

LAZARO 5,5: non è nella sua miglior giornata l’esterno austriaco che si vede poco in fase offensiva e quando è chiamato a difendere appare in difficoltà, come si vede nell’azione del primo gol del Parma. (st 39′ PEDERSEN: sv)

VLASIC 6,5: si vede meno rispetto alle ultime partita ma qualche lampo di qualità da parte del croato non manca, la buona serpentino e il passaggio filtrante nell’azione del secondo gol del Torino ne sono la dimostrazione.

ELMAS 7: terza partita fuori casa giocata da quando è al Torino e terzo gol. Il macedone conferma di essersi inserito alla grande nei meccanismi della squadra granata e ha il merito di sbloccare il risultato con una conclusione precisa nel primo tempo. (st 24′ KARAMOH 5,5: punta spesso l’uomo ma non riesce mai ad andare via agli avversari).

ADAMS 7: a fine primo tempo salva un gol con un intervento sulla linea di porta, poi nella ripresa segna la rete del momentaneo 1-2. Pellegrino lo anticipa però di testa in occasione del 2-2: una macchia sulla sua ottima prestazione.

All. VANOLI 6: la terza vittoria consecutiva non arriva, il suo Torino si ferma sul campo del Parma a causa di un secondo tempo giocato un po’ sottotono.