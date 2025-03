L’Empoli in trasferta gioca al meglio, i granata hanno fatto più punti in casa ma segnando meno gol: tutti i numeri in vista di Torino-Empoli

Sabato avrà luogo all’Olimpico Grande Torino una sfida molto importante. Alle 20.45 infatti scenderanno in campo Torino ed Empoli per una partita che entrambe saranno molto motivate a vincere. I granata vogliono riprendere a vincere dopo il pareggio contro il Parma per cercare di ambire quantomeno alla zona sinistra della classifica. Dall’altra parte però ci saranno i toscani che, nonostante abbiano conquistato una clamorosa semifinale di Coppa Italia sono 18esimi in campionato e in piena lotta per non retrocedere. La squadra di Vanoli in casa ha giocato 13 partite, vincendo 4 partite, pareggiandone 5 e perdendo le altre 4. In queste 13 partite i granata hanno totalizzato 17 punti registrando una media di 1,31 punti a partita. Davanti ai propri tifosi il Toro ha subito solamente 12 gol, ma il dato preoccupante è che ne ha anche segnati solamente 12.

L’Empoli meglio lontano da casa: sarebbe 13esimo

Al contrario dei granata i toscani in questa stagione particolare hanno fatto meglio in trasferta che in casa. Infatti lontano dalle mura casalinghe hanno giocato 14 partite, vincendone 3, pareggiandone 5 e perdendo le restanti 6. In tutto hanno totalizzato 14 punti in 14 incontri con una media di esattamente 1 punto a partita. Media quasi doppia rispetto a quella registrata in casa di 0,57 punti a partita. L’Empoli lontano dalle mura casalinghe ha subito 25 gol (5 gol in più di quelli subiti in casa) ma ha anche segnato 18 reti, più del triplo di quelle segnate davanti ai propri tifosi (5). Ad ulteriore conferma del migliore andamento dei toscani lontano da casa basta segnalare che in Serie A sono i 13esimi per punti fatti in trasferta, mentre sono 19esimi per punti fatti in casa e 18esimi in generale.

Contro il Toro all’Olimpico l’Empoli ha già vinto in questa stagione

Empoli e Torino si sono già scontrate all’Olimpico Grande Torino, in Coppa Italia. In quell’occasione i toscani ne sono usciti vincitori per 1-2 eliminando così la squadra di Vanoli dalla competizione. I granata dovranno stare molto attenti contro l’Empoli perché squadre come i toscani che sono in difficoltà sono anche pronte a tutto per cercare di racimolare qualche punto e sicuramente non si risparmieranno.