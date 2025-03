Parma-Torino, la diretta della 28esima giornata di Serie A 2024/25: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il Parma ospita il Torino nella 28esima giornata di Serie A. Le due squadre si affronteranno dandosi battaglia per 90 minuti per portarsi a casa tre punti importanti anche se con pesi diversi. I gialloblù hanno un disperato bisogno di punti per continuare la corsa salvezza con la zona retrocessione che per ora dista solamente un punto. I granata invece vogliono chiudere definitivamente il discorso salvezza e pensare ad obiettivi più ambiziosi.

Parma-Torino: il prepartita

Ore 13 Allo stadio Tardini si attende l’arrivo dei pullman di Parma e Torino, quando mancano due ore all’inizio del match. Fuori dallo stadio sono già tanti i tifosi presenti: anche quelli granata accorreranno in massa, come già accaduto a Monza. Attesa per una gara che per il Toro è importante anche per centrare quella terza vittoria di fila che non si vede in Serie A dal 2019.

Parma-Torino: dove vedere la partita in TV e streaming

Parma-Torino sarà visibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti dei match di Serie A. La partita sarà disponibile su Smart tv, tablet, smartphone.

Parma-Torino: le probabili formazioni

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams A disp. Paleari, Donnarumma, Sosa, Pedersen, Masina, Dembélé, Tameze, Linetty, Gineitis, Ilic, Karamoh, Gabellini. All. Vanoli

Parma (4-3-3): Suzuki; Hainaut, Valenti, Balogh, Valeri; Keita, Estevez, Sohm; Cancellieri, Bonny, Man. A disp. Corvi, Marcone, Lovik, Leoni, Delprato, Vogliacco, Ondrejka, Camara, Almqvist, Pellegrino, Haj Mohamed. All. Chivu

Parma-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15

Parma-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni