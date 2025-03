Le statistiche di Parma-Torino. Gli emiliani di Cristian Chivu sono stati molto più pericolosi dei granata di Paolo Vanoli

Parma-Torino è finita 2-2. I granata sono andati in vantaggio per due volte, ma non sono riusciti a portare a casa i 3 punti. Pareggio giusto? Le statistiche sono chiare: il Parma è stato molto più pericoloso. Partiamo dalle statistiche generali. Dominio territoriale: 50% contro 50%. Indice di pericolosità: 54% del Parma contro il 49% del Torino. Le occasioni da gol del Parma sono state ben 11, mentre solo 4 quelle del Torino. 7 angoli del Parma contro i 4 del Torino. Entrambe le squadre hanno vinto 7 contrasti, ma il Parma ne ha persi 43, il Torino 48. Torino che ha perso 7 palle e recuperate 31, mentre il Parma ne ha perse 3 e recuperate 26. Solo 1 fuorigioco in tutta la gara, commesso dal Parma. Emiliani leggermente più fallosi: 16 falli contro 15. 0 parate per Suzuki, 2 per Milinkovic-Savic. 4 ammoniti nel Parma, 2 nel Torino. Possesso palla: 52% Parma, 48% Torino.

I tiri

Complessivamente, il Parma ci ha provato il doppio del Torino. 12 tiri del Parma, solo 6 del Torino. Di questi, quelli in porta del Toro sono solo i 2 gol. Mentre quelli del Parma sono 4. 5 tiri fuori per la squadra di Chivu, 2 quelli della squadra di Vanoli. 3 tiri respinti per il Parma, 2 per il Torino. Questi dati evidenziano che il Torino è stato cinico, ma il Parma è stato più pericoloso.

I passaggi

Vediamo infine i passaggi. 282 passaggi riusciti per il Parma, 267 per il Torino. Quelli riusciti sulla trequarti sono solo 38 del Torino, mentre per il Parma sono ben 63. Passaggi lunghi: 27 il Parma, 15 il Torino. Passaggi avanti: 141 il Parma, 106 il Torino. Quelli indietro invece sono stati 148 del Parma e 165 del Torino. Solo 14 cross tentati dal Torino. Il Parma ne ha tentati invece 23.