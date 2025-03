La squadra bianconera non perdeva con quattro gol di scarto in casa da 58 anni: era il derby successivo alla morte di Meroni

Ben 58 anni. Tanto è passato dall’ultimo 0-4 che la Juventus ha subito in casa in campionato. La sconfitta dell’Allianz Stadium di questa sera, per mano dell’Atalanta di Gasperini, è il peggior risultato tra le mura amiche dal 1967. In quella occasione la squadra bianconera era stata battuta dal Torino. Era il 22 ottobre, la stagione 1967/1968, ricordato come il derby di Meroni, perché fu la prima partita senza la Farfalla granata. Gigi era morto da appena una settimana: la domenica successiva la tripletta di Combin e la rete di Carelli, che giocava proprio col 7 di Meroni, mandarono al tappeto la Juve. Un omaggio al compagno scomparso in una domenica alla quale il Torino di Fabbri arrivava logorato da una settimana terribile.