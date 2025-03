Il Torino ha un serio problema per quanto riguarda il ruolo del terzino destro: in estate dovrà essere colmata la lacuna

Contro il Parma il Torino ha sfiorato la terza vittoria consecutiva in Serie A, che manca ormai dai tempi di Walter Mazzarri. Un’occasione persa, vista la partita e il doppio vantaggio, seppure momentaneo. I granata escono dal Tardini con 2 punti persi, dopo una doppia situazione di vantaggio. Il Toro ha un problema e riguarda la corsia di destra: manca un terzino destro puro e che possa rendere al meglio. Contro il Parma ha giocato di nuovo Walukiewicz, che però è un difensore centrale adattato. Non ha il passo giusto per fare quel ruolo, anche se può essere affidabile. Poche alternative e pochi giocatori adatti: il problema a destra è serio.

Le soluzioni

Vojvoda è stato ceduto al Como: sarebbe stato lui i il titolare in questo 4-2-3-1 di Paolo Vanoli. Senza di lui, ecco la possibilità per Pedersen. Ma il norvegese proprio non ingrana ed è più un quinto, vista la sua velocità. Dembelé è ancora troppo acerbo. Ha giocato una sola partita da titolare ed è stato espulso dopo pochi minuti per doppio giallo: può essere una soluzione, ma a gara in corso. Quindi ecco la scelta di schierare Walukiewicz. Contro gli emiliani, ha evidenziato tutte le sue difficoltà a stare dietro ad Almqwist. Non è un terzino destro, ma Vanoli lavora con quello che ha a disposizione.

In estate servono rinforzi

E Lazaro? Il numero 20 ha rinnovato da poco, ma senza un trequartista mancino che possa giocare davanti a destra, non può abbassarsi e fare il terzino. Morale della favola? In estate servono rinforzi per colmare questa lacuna. Sia sulla destra, che in generale in difesa. Sosa e Pedersen le 2 grandi delusioni. Erano arrivati per essere titolari, ma giocano Biraghi e Walukiewicz al loro posto. Questo impedisce anche a Walukiewicz di dare il cambio in mezzo a uno tra Maripan e Coco. Se il Toro continuerà con il 4-2-3-1, serve un terzino destro vero e proprio.