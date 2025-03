Cesare Casadei sta facendo molto bene al Torino. Dopo il primo gol, è arrivato anche il primo assist: sta stupendo

Cesare Casadei è arrivato da poco al Torino e sta scoprendo la Serie A da protagonista. Il suo impatto è super positivo e sta stupendo tutti. Dopo il primo gol contro il Monza (partita in cui è stato anche nominato MVP dalla Lega), contro il Parma ha trovato il primo assist in granata e nel massimo campionato italiano. Assist arrivato al minuto numero 19 per il gol di Eljif Elmas. Casadei è stato prima bravo a far salire la squadra, poi Adams ha vinto un contrasto e ancora Casadei ha portato avanti il pallone al limite dell’area. Spontaneo poi il passaggio con il destro per Elmas che ha fatto il resto. Inoltre, al 35′, ha fatto ammonire Valenti dopo averlo superato con una giocata fantastica. Abile con la palla tra i piedi, veloce ma anche molto fisico: sta imparando i movimenti giusti ma sta già facendo molto bene.

Vanoli ci punta molto

Talmente bene che Vanoli non ha dubbi: il titolare al fianco di Ricci è lui. Ha superato nelle gerarchie Gineitis, Linetty, Tameze e Ilic. Nonostante sia arrivato a gennaio dal Chelsea. Classe 2003, in Premier League non ha mai giocato molto ma è sicuramente cresciuto. Chivu lo ha allenato nella Primavera dell’Inter, club nel quale è cresciuto e proprio davanti a lui ha fatto una grande figura. Solo contro il Genoa è entrato a gara in corso. Poi sempre titolare contro Bologna, Milan, Monza e Parma. Vanoli ha commentato dopo la partita del Tardini: “Ha caratteristiche che si sposano benissimo con quelle di Ricci ed è arrivato con la mentalità giusta, sta facendo vedere la sua qualità. Ha grandi tempi di inserimento e ci dà più soluzioni, bello vedere due giocatori di prospettiva per l’Italia, faccio i complimenti alla società per l’acquisto. Anche lui ha margini di miglioramento”.

La Nazionale

Luciano Spalletti lo ha visto da vicino a Monza e poco prima era stato chiaro dicendo: “Casadei mi piace, voglio convocarlo”. Viste le prestazioni e vista la pausa dedicata alle Nazionali imminente, la convocazione si avvicina sempre di più. Un sogno per il ragazzo, che ha detto: “Il mio sogno, che però è più un obiettivo, sicuramente è riuscire a vestire la maglia della Nazionale, sarebbe una grande cosa”. La strada è quella giusta.