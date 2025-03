Il momento d’oro di Elmas ha minato le certezze di Karamoh, sceso nelle gerarchie di Vanoli anche contro il Parma

La rinascita granata di Yann Karamoh ha subito un’altra battuta d’arresto. Anche contro il Parma, il tecnico del Toro Paolo Vanoli gli ha preferito Eljif Elmas, in un periodo di forma importante, almeno secondo il campo. Contro i gialloblù è infatti arrivata la sua terza rete in quattro partite, a conferma del momento positivo del macedone. Se la situazione per il club non potrebbe essere migliore, a subirne il contraccolpo è proprio Karamoh che, come già successo in passato, si è visto regredire a una partenza dalla pachina. Lo spazio, così come le occasioni stanno diminuendo e l’astinenza da gol non aiuta di certo la sua causa…

Toro, Karamoh rischia un déjà vu del 2024

Galeotto fu quel 30 gennaio 2025. Sì, perchè prima di allora, la posizione di Karamoh nelle gerarchie di Vanoli sembrava stabile. Dalla conferma in estate e dopo un inizio discreto, il francese è riuscito a entrare in pianta stabile nell’undici titolare. Sono infatti 14 le presenze dal’ 1′ per lui, contornate da 2 assist importanti. Nelle ultime 3 giornate però qualcosa è cambiato generando un senso di déjà vu. Già nel febbraio del 2024 era infatti finito ai margini e ceduto in prestito al Montpellier fino al termine della stagione. Tornato sotto la Mole in estate, ha avuto una chance per ricominciare grazie al cambio in panchina che sembrava essere stata sfruttata al meglio. Senza gol non si va però lontano.

Karamoh deve riconquistare il posto

Il gol per un attaccante è un po’ come l’ossigeno per le piante e il numero 7 del Toro sembrerebbe essere nel pieno del digiuno. La sua ultima rete risale infatti al 27 maggio 2023, contro lo Spezia. Subentrato al posto di Miranchuk all’87’, Karamoh ci ha messo poco a mettere un punto definitivo al match, buttandola dentro al 96′ (sfida terminata 4-0 a favore dei granata). La stessa lucidità sotto porta sembra però mancare da un pezzo, cosa che sta dimostrando di avere invece il suo rivale e compagno Elmas. Che siano la tecnica, come suggerito da Vanoli, la qualità, o la fortuna, sta di fatto che il macedone sta facendo esattamente ciò che dovrebbe fare e forse anche qualcosa in più. Tocca quindi al francese dire la sua e dimostrare, soprattutto sotto porta, di poter essere un valore aggiunto al fronte offensivo granata.