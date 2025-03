Il terzino sinistro titolare del Torino adesso è Cristiano Biraghi. Il numero 34 ci ha messo solo 2 partite a diventarlo

Nel nuovo modulo del Torino, che ormai è diventato una certezza (11 partite giocate: 7 pareggi, 3 vittorie e 1 sola sconfitta con il 4-2-3-1), il titolare a sinistra è Cristiano Biraghi. Il nuovo numero 34 si è preso la corsia di sinistra, nel ruolo di terzino sinistro. Ci ha messo solo 2 partite per diventare titolare. Vanoli lo aveva già visto da vicino ai tempi dell’Inter e adesso lo ha ritrovato al Torino. Esperienza, qualità ma soprattutto affidabilità per il giocatore 32enne. In caso di passaggio al 3-5-2, può fare anche l’esterno a tutta fascia. Elemento prezioso anche sui calci piazzati. Grazie ai colori granata Biraghi è tornato a giocare e a fare bene.

Le sue partite

Biraghi è appunto arrivato nel mercato di riparazione di gennaio. Ha subito esordito in Torino-Genoa 1-1, giocando 19 minuti. Poi a Bologna ha giocato 9 minuti ma ha fatto un autogol che è costato la sconfitta contro il suo ex allenatore alla Viola Italiano. Poi contro Milan, Monza e Parma sempre titolare. Giocando rispettivamente 82, 90 e 90 minuti. Ancora 0 gol e 0 assist, ma si vede che ci sa fare sulla fascia con il suo mancino. Non si è fatto abbattere, grazie alla sua esperienza, dall’episodio di Bologna e ha reagito diventando titolare.

Il paradosso

Ci sono 2 paradossi da evidenziare. Uno più significativo dell’altro. Partiamo da quello meno rilevante. Biraghi alla Fiorentina era fuori dal progetto. Era partito anche bene segnando a Parma, ma poi non è scoccata la scintilla con Palladino. Da riserva è finito addirittura a non essere convocato. Ma con la maglia della Viola ha sfiorato 3 trofei ed è stato il capitano negli ultimi anni. Da esubero a protagonista con il Torino, come accaduto a Masina lo scorso anno quando arrivò dall’Udinese. Ora passiamo all’altro. Vanoli ha scelta sulla sinistra, ma in solo 2 partite Biraghi ha soffiato il posto a Sosa e a Masina. Soprattutto a Sosa, che si era preso il posto nel 4-2-3-1. Sosa è più giovane, gioca nella Nazionale della Croazia e il Toro dovrà decidere se riscattarlo, ma non gioca e non ha ancora convinto da quando è a Torino. Biraghi invece potrà essere riscattato solo per 100 mila euro.