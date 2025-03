L’attaccante classe 2006 di proprietà del Torino ma in prestito a Parma è tra i convocati della selezione cubana

L’attaccante italo cubano Alessio Raballo, è stato convocato dalla Nazionale di Cuba. Di proprietà del Torino ma trasferitosi in prestito al Parma nell’ultima sessione di mercato, il classe 2006 è tra i convocati per la doppia sfida a Trinidad e Tobago del 21 e 25 marzo. Sulla sua pagina Instagram, l’attaccante ha condiviso la notizia della sua convocazione: in stagione con la squadra di Tufano, tra gli altri, aveva segnato anche il gol che ha deciso il derby di andata contro la Juve proprio in favore del Torino. A dicembre la prima e unica convocazione con Vanoli, per la sfida di Udine, poi a gennaio il passaggio al Parma: con la Primavera ha segnato due gol nelle ultime due partite.