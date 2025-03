Antonio Sanabria si è fatto male e non è stato convocato contro il Parma. Adesso il numero 9 dovrà di nuovo inseguire

Nei convocati per la partita contro il Parma, c’è stata una sorpresa. Sanabria, che alla vigilia Vanoli aveva annunciato come a disposizione, ha avuto un piccolo problema al ginocchio e alla fine non ha partecipato alla trasferta. Un vero peccato per l’attaccante, che si è fatto male proprio sul più bello, quando a livello di prestazione stava cominciando ad ingranare, pur alla ricerca del gol che manca da tempo. Domenica ha svolto terapie, oggi alla ripresa degli allenamenti sarà valutato dallo staff. Non mancano molte partite alla fine e il Toro ha bisogno di tutti per finire bene la stagione. Con il 4-2-3-1, Sanabria ha giocato meno, ma contro il Milan, per esempio, aveva approfittato dell’infortunio di Adams e aveva colto l’occasione. Aveva propiziato l’autogol di Thiaw e aveva fornito l’assist per il gol di Gineitis.

Adams è il titolare

A Monza è tornato titolare Adams, anche se non al 100%, quando forse Sanabria si sarebbe meritato, dopo il Milan, un’altra occasione dall’inizio per sbloccarsi. Ma così non è stato e poi si è fermato. Adams titolare e a segno contro il Parma al Tardini. Questo non ha fatto altro che ribadire che è lui il titolare e Sanabria adesso deve di nuovo, ancora, inseguire. Ma le occasioni non mancheranno. Vanoli ha detto: “Vedo la voglia di Tonny di conquistare un posto, quando l’ho sostituito su un angolo ho detto ‘Aspettiamo l’angolo’ e lui mi ha detto ‘No mister, facciamo subito’. Sta bene, ha fatto un giorno in più di scarico”. Ma non stava tanto bene, visto che poi non è stato convocato.

Il futuro

Sanabria ha ancora voglia di incidere e di essere protagonista in questo Torino. Ma è un momento no per lui. Basta guardare al rigore che gli è stato negato in Torino-Genoa 1-1 nel finale. Rigore che poi avrebbe battuto lui e si sarebbe, chissà, sbloccato. Il futuro è tutto da scrivere. Oltre al gol che manca, non sta giocando molto in questa stagione. In 21 partite ha fatto 2 gol e fornito 1 assist. Numeri ben distanti dalla sua stagione migliore, quando c’era Juric. Il 4 gennaio 2024 ha rinnovato fino al 2026. Arrivato in granata nel 2021, non è da escludere una sua cessione in estate. Non è mai stato un bomber vero, alla “Zapata” o alla “Belotti” per intenderci, ma lega il gioco e si sacrifica tanto per la squadra: Vanoli lo apprezza e ora lo aspetta.