Anche l’attaccante del Torino nell’elenco dei convocati della Scozia per la sfida alla Grecia nei playoff di Nations League

Anche Ché Adams è stato convocato dalla Nazionale scozzese per gli impegni contro la Grecia validi per i playoff di Nations League. La selezione scenderà in campo il 20 e il 23 marzo per la doppia sfida. Ecco l’elenco dei convocati: