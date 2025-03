La botta alla caviglia rimediata contro il Parma lo costringe a svolgere lavoro differenziato: si prova il recupero per sabato

Un’entrata sulla caviglia, nel corso della sfida contro il Parma, sta impedendo a Valentino Lazaro di essere a disposizione di Vanoli, quindi in gruppo, in vista della gara casalinga contro l’Empoli. L’esterno offensivo, per il quale il Torino ha scelto oltretutto di esercitare l’opzione per il rinnovo fino al 2026, ha svolto oggi lavoro differenziato – come Sanabria e Salama – non potendo partecipare alla seduta della squadra.

Uno stop in un momento della stagione positivo, al di là della singola prestazione contro i ducali, considerato che l’austriaco nel 4-2-3-1 che il Toro ha iniziato ad adottare con continuità dalla prima partita del 2025 è un titolare inamovibile.

Lazaro, un titolare inamovibile

Un ruolo che sembra calzargli a pennello: avanzato di qualche metro rispetto alla consueta posizione che invece ricopriva nel 3-5-2, Lazaro ha saputo trarre il giusto beneficio, alzando il livello delle prestazioni. Più incisivo, più dentro le azioni, più pericoloso. Aumentato il numero degli assist, tanto da avvicinarlo a quelli di Bellanova della scorsa stagione: al di là di qualche prestazione meno efficace, certamente è nella lista di quei giocatori che col cambio di sistema hanno svoltato.

I complimenti di Vanoli

In questo Vanoli ha certamente avuto un ruolo importante. L’allenatore è il primo ad esserne contento e soddisfatto, specie per il rinnovo: “Sono contento per Valentino, è un prolungamento meritato, ha fatto bene sul campo, oggi è maturato, forse la sua fortuna è stato il nostro cambio del modulo perché gli ha dato la possibilità di giocare dieci metri più avanti. Questo psicologicamente ha fatto tanto: faceva meno fatica a fare dieci metri più avanti rispetto a correre non dieci metri più indietro”.