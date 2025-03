Elmas da quando è arrivato in maglia granata ha giocato 4 partite di cui 3 in trasferta segnando sempre lontano da casa

Elmas è arrivato in prestito con diritto di riscatto a gennaio ma ha già fatto innamorare i tifosi granata. Il numero 11 del Toro infatti ha subito preso in mano il destino della squadra di Vanoli segnando 3 gol nelle prime 4 presenze con la maglia granata. Di queste prime 4 partite giocate 3 sono state giocate lontano dall’Olimpico e il macedone ha segnato proprio in queste sfida, contro Bologna, Monza e Parma. I suoi gol sono stati, tra l’altro, anche gol molto pesanti. Contro il Bologna aveva segnato il gol del momentaneo vantaggio granata, contro il Monza il gol che ha sbloccato il match e contro il Parma anche. Oltre ai gol in generale le sue doti tecniche stanno aiutando molto la squadra di Vanoli.

Elmas e Karamoh caratteristiche diverse

Da quando è arrivato Elmas ha subito rubato il posto a Karamoh. Il numero 7 del Torino era titolare indiscusso di Vanoli da quando il tecnico era passato al 4-2-3-1 dal 3-5-2. Il posto sulla fascia sinistra però è stato subito preso dal macedone dopo pochissimo dal suo arrivo, non che Karamoh stesse giocando male, ma non riusciva a trovare il gol. Sicuramente i due giocatori possono offrire caratteristiche molto diverse. Il numero 7 infatti è sicuramente più veloce e può più facilmente battere gli avversari in velocità mentre il numero 11 ha un livello tecnico elevatissimo e nello stretto è impareggiabile. Il macedone poi da quando è arrivato ha subito segnato tanto e questo ha convinto definitivamente Vanoli a preferirlo a Karamoh.

Elmas e il riscatto a 17 milioni

Elmas come detto è arrivato in prestito con diritto di riscatto. Un diritto di riscatto fissato però ad un prezzo non da poco per una squadra come il Torino. I granata infatti se volessero continuare a godere delle prestazioni e dei gol del loro attuale numero 11 dovrebbero pagare al Lipsia ben 17 milioni. La cifra sembra scoraggiante ma se il macedone dovesse continuare a segnare con questi ritmi la società potrebbe davvero considerare di fare questo investimento importante e regalare a Vanoli un pezzo veramente pregiato.