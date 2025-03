Nella sfida tra Parma e Torino a risaltare sarà certamente il duello tra l’attaccante francese e il difensore cileno

Non è ancora arrivato il momento di fermarsi. Il Torino sta vivendo un ottimo avvio di 2025, come dimostrato dal fatto che in 9 partite sia arrivata una sola sconfitta e tanti risultati positivi. I granata ora vogliono continuare con questo super momento di forma, andando alla ricerca della vittoria anche a Parma, in un campo storicamente molto ostico. Sarà una partita certamente complicata, anche perché i ragazzi di Vanoli si ritroveranno di fronte una squadra che avrà il fuoco agli occhi, con disperato bisogno di tre punti. Ecco perché in una partita che può prevedersi bloccata soprattutto nei minuti iniziali, a fare la differenza possono essere i duelli: e quello tra Bonny e Maripan sarà certamente il più interessante.

Maripan sempre più leader

Attaccante contro difensore, come sempre è questo l’1vs1 principale e in grado di indirizzare la partita. È per questo che servirà una super partita da parte di Maripan, che nelle ultime uscite sta convincendo sempre di più. Dopo un avvio di stagione difficile il difensore cileno si è ripreso il posto da titolare e non lo ha più lasciato, garantendo a Vanoli grande esperienza ma soprattutto forza mentale e fisica. Come riferisce il soprannome – El Toqui – l’ex Monaco è diventato sin da subito un leader della difesa granata, oltre che un muro quasi del tutto invalicabile. E non è un caso che da quando lui è rientrato si sia ridimensionato il problema dei gol subiti e siano iniziati ad arrivare i risultati positivi.

Un Bonny emergente

Di avversari scomodi ne ha affrontati in questo campionato il cileno, e ora ne arriva un altro di questi. Maripan infatti dovrà vedersela con Bonny, una delle gemme del Parma di Chivu. L’attaccante francese non segna su azione da novembre, ma riesce sempre a mettere in difficoltà le difese contro cui gioca grazie alle proprie caratteristiche. Abbina molto bene fisicità e rapidità, motivo per cui diventa complesso marcarlo. Vanoli però sa che può puntare su Maripan, garanzia di affidabilità.