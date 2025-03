Vanoli sulle motivazioni per la sfida con il Parma: “Io in ogni gara trovo motivazioni, abbiamo motivazioni molto alte”

Undicesimo posto, dodici punti di vantaggio dall’Empoli terzultimo, undici punti in meno della Fiorentina settima (l’ultima posizione al momento valida per la qualificazione a una coppa europea). Guardando la classifica la domanda che sorge spontanea è: che motivazioni avrà il Torino da qui alla fine del campionato? Il rischio per una squadra come quella granata, che non è a forte rischio retrocessione ma che difficilmente può ambire alla qualificazione europea, è la perdita di stimoli. In questo scenario deve essere bravo l’allenatore a spronare i suoi giocatori fornendo loro le motivazioni necessarie per andare avanti.

Le parole di Vanoli

Paolo Vanoli ha però voluto tranquillizzare i tifosi sotto questo aspetto. “Io in ogni gara trovo motivazioni, abbiamo motivazioni molto alte. A volte te le dà la classifica, a volte il processo. Volete trovare motivazioni su domani? Abbiamo sette punti in più dell’andata e migliorare ulteriormente con due in più sarebbe ottimo. E poi la terza vittoria di fila: all’andata abbiamo battuto Atalanta e Venezia ma poi la terza è stata sbagliata“, ha spiegato l’allenatore in conferenza stampa. E poi ancora: “Le motivazioni saranno sempre altre. E vedremo che cosa ce le può dare, bisogna sempre trovarle”.

Obiettivo contro il Parma: vincere la terza partita di fila

Contro il Monza si è vista una squadra giocare confla voglia di portare a casa il risultato e lo stesso ci aspetta di vedere questo pomeriggio contro il Parma. Con le giuste parole e il giusto discorso da parte dell’allenare, il calo dell’attenzione e della voglia può essere scongiurato: a Vanoli le motivazioni non mancano, il campo dirà se sarà riuscito a trasmetterle anche ai suoi giocatori.