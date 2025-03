Jonathan Silva al Crotone sta disputando una stagione strepitosa: per lui già 4 gol e 6 assist alla sua prima stagione con i grandi

Jonthan Silva è arrivato nelle giovanili granata nel 2021/23 dal Brasile, dopo due annate con la maglia del Toro è stato mandato in prestito al Crotone in Serie C per permettergli di fare esperienza. Il classe 2004 nella terza divisione italiana non sta solamente imparando ma sta dimostrando a tutti di poter fare la differenza. Il numero 41 infatti è già a quota 4 gol e 6 assist in campionato, un bottino non indifferente per un 20enne che è alla sua prima stagione con i professionisti. Di questi 6 assist due sono arrivati nelle ultime due sfide disputate dal suo Crotone, quella contro il Monopoli vinta 2-0 e quella contro il Giugliano vinta 3-2. Da sottolineare anche che, durante la stagione del Crotone, quando il brasiliano ha segnato o fatto assist la squadra ha sempre vinto.

Versatilità e incisività: due qualità importanti

Il ragazzo del 2004, oltre ad avere evidenti doti tecniche, ha due doti importantissime per un calciatore moderno: versatilità e incisività. Riguardo alla prima basta dire che Silva in questa stagione ha già giocato in 4 ruoli diversi: ala destra, ala sinistra, trequartista e centrocampista centrale. Certo ha prevalentemente agito sulla fascia destra ma anche da centrale ha giocato bene segnando 1 gol e facendo 1 assist in 2 partite in quella posizione. Riguardo all’incisività invece è importante sottolineare che in ben 5 occasioni i suoi gol o assist hanno deciso la partita, come contro il Messina quando grazie ad un suo gol e ad un suo assist il Crotone ha vinto 2-0. Contro il Giugliano all’andata poi un gol e un assist del brasiliano hanno regalato la vittoria per 1-3 alla squadra. Ancora decisivo nella vittoria con il Catania per 3-2 con un gol e un assist e contro la Juve Next Gen con un assist nella vittoria per 2-1. Infine l’assist nell’ultima partita contro il Giuliano ha permesso ai suoi di vincere 3-2.

Un giocatore importante per il 4-2-3-1 di Vanoli

Al rientro dal prestito Silva sarà valutato con grande attenzione da Paolo Vanoli. Certamente il salto dalla Serie C alla Serie A è un salto importante e il ragazzo potrebbe aver bisogno ancora di uno step di prova in Serie B. Tuttavia è impossibile non notare le qualità del classe 2004 che a Crotone è sempre più decisivo e che, in un 4-2-3-1 potrebbe agire in tutte le tre posizioni dietro la punta, preferibilmente a destra, dove, ad oggi, manca un giocatore che si possa alternare con Lazaro. Sicuramente quindi il brasiliano sarà tenuto d’occhio con grande attenzione dal tecnico durante il ritiro estivo per capire se sia o meno il caso di aggregarlo alla prima squadra granata.