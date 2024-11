Jonathan Silva, giocatore di proprietà del Torino, sta facendo benissimo in Serie C. Per lui già 4 gol e 4 assist in stagione

Nell’estate appena finita, il Torino ha fatto i conti come sempre con movimenti in entrata e in uscita. I classe 2004, da quest’anno non potevano più giocare in Primavera. Alcuni come Gineitis avevano già fatto il salto in Prima Squadra, altri come Dellavalle (al Modena in Serie B) sono stati mandati in prestito. Jonathan Silva Pertinhes invece, è andato in prestito al Crotone in Serie C. Il centrocampista brasiliano sta vivendo un magic moment. Sta giocando e sta facendo molto bene. Ovviamente, si tratta di un prestito secco e poi farà ritorno a Torino. Sta dimostrando tutto il suo valore intanto.

La sua stagione

Ha giocato ben 12 partite su 14, collezionando 4 gol e 4 assist. Anche 4 cartellini gialli. Ne ha saltate solo 2 di partite per problemi fisici. 9 partite da titolare e 3 da subentrato. Un inizio con il botto per lui. Crotone che si trova all’11° posto in classifica, nel girone C di Serie C. Emilio Longo, l’allenatore, punta molto su di lui e non ha paura di usarlo. La fiducia sta ripagando eccome. Con il numero 41 sulle spalle si sta mettendo in mostra. Il suo ruolo naturale è quello di centrocampista centrale. Ma spesso viene usato al Crotone come trequartista o addirittura attaccante destro, sulla fascia. Ad oggi, si sta esprimendo al meglio.

Il Toro dopo il Brasile

Il Torino lo ha preso il 28 ottobre del 2022, dal Capivariano Under 20, squadra brasiliana. Nelle stagioni 2022/2023 e 2023/2024, con Scurto in panchina, è stato protagonista della Primavera del Torino. Non ha mai esordito in Serie A, ma Juric qualche volta lo aveva chiamato in Prima Squadra. Infatti aveva svolto il ritiro con lui a Pinzolo. Quest’anno, al Toro, non avrebbe avuto spazio. Giusta la scelta di mandarlo in Serie C. Finora, scelta vincente.