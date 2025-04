Contro il Como il terzino ha disputato una buona partita e dal suo angolo è nato il gol poi annullato a Ilic

Cristiano Biraghi è arrivato a Torino nella sessione del mercato invernale e in pochi mesi ha già dimostrato di avere le giuste caratteristiche tipiche di un giocatore del Torino. Un professionista dentro e fuori dal campo che si spende al massimo per la sua squadra nel corso della partita per poi riuscire spesso a risultare decisivo. Sebbene contro il Como tutti i giocatori del Torino siano rimasti in ombra senza contribuire a creare particolari pericoli offensivi alla porta difesa da Butez, Biraghi si è reso protagonista dell’azione più pericolosa della squadra granata, nata proprio da un suo calcio d’angolo. Tuttavia il doppio tocco al momento della battuta ha comportato l’immediato annullamento del gol siglato da Ilic che avrebbe determinato il possibile pareggio tra le formazioni.

Il primo per passaggi chiave

Nonostante la sua media di passaggi effettuati sia tra le più alte della squadra con l’85,1% di precisione, Biraghi si distingue dagli altri giocatori granata grazie alla media di 1.6 passaggi chiave a partita che lo rende primo in questa speciale classifica. Con Biraghi il Torino ha ritrovato uno specialista dei calci piazzati che ormai mancava da tempo e grazie a queste occasioni che nascono dai suoi piedi, la squadra di Vanoli sta tornando ad essere pericolosa nei colpi aerei. Merito dei suoi traversoni dentro l’area di rigore, che proprio come contro il Como stavano per modificare l’esito dell’incontro.

Subito titolare

Nonostante sia arrivato nel mese di gennaio a stagione in corso, Biraghi dopo un inizio non brillante, a causa di un autogol fortuito che ha comportato la sconfitta del Torino contro il Bologna, si è subito affermato come terzino titolare della squadra. Oltre ad uno specialista dei calci piazzati, il Toro ha beneficiato di un giocatore con grande esperienza e di grande carisma che anche nelle partite più difficili riesce ad essere decisivo.