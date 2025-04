Il 6 giugno 2025 allo stadio Filadelfia torna l’appuntamento tra ex calciatori granata, artisti e tifosi per sostenere il Museo del Toro

Anche quest’anno, lo stadio Filadelfia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più emozionanti per tutti i tifosi del Torino: la seconda edizione de “La Partita della Leggenda”, in programma venerdì 6 giugno 2025 alle ore 20:15. L’evento è organizzato dal Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, in collaborazione con Vertigo Spettacoli e l’Associazione Ex Calciatori Granata Ets, e rappresenta una vera e propria celebrazione del mondo granata. In campo scenderanno le Glorie Granata, ovvero ex calciatori che hanno scritto pagine importanti della storia del Toro, e una selezione di Artisti & Amici Granata, per un match all’insegna dell’amicizia, del ricordo e della beneficenza. Come nella prima edizione, l’obiettivo è nobile: raccogliere fondi per contribuire alla realizzazione del Museo del Toro all’interno del Filadelfia, luogo simbolico e storico per tutto il popolo granata.

Il comunicato del Museo del Grande Torino

“Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata insieme a Vertigo Spettacoli e all’Associazione Ex Calciatori Granata Ets è lieto di annunciare che anche quest’anno si terrà la seconda edizione de “La Partita della Leggenda”. L’evento si svolgerà venerdì 6 giugno 2025 alle ore 20:15 allo stadio Filadelfia con la partecipazione di Glorie Granata e gli Artisti & Amici Granata. Come l’anno scorso, la finalità sarà raccogliere fondi per la realizzazione del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata al Filadelfia”.

In campo cuore granata e solidarietà

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto grande partecipazione e un coinvolgimento emotivo fortissimo, il ritorno di questo evento rappresenta un’occasione speciale per unire passato e presente sotto il segno del Toro. Un momento di aggregazione, ricordi e speranze, dove la memoria dei grandi campioni granata diventa motore per costruire un futuro radicato nella storia. Per i tifosi e non solo, sarà l’occasione perfetta per vivere una serata unica, tra emozione, spettacolo e solidarietà.