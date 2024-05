Si sfidano gli ex giocatori del Torino contro una selezione di granata del mondo dello spettacolo. Incasso devoluto al Museo del Toro

Lo Stadio Filadelfia ospita quest’oggi la “Partita della Leggenda”, ovvero la gara amichevole, in programma alle ore 18.30, che vede sfidarsi una selezione di ex giocatori del Torino, Glorie Granata, contro la Selezione Artisti e Amici Granata. L’intero incasso della manifestazione verrà devoluto al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata per la costruzione dello spazio museale del Filadelfia. Per l’occasione 1500 tifosi hanno riempito gli spalti dello stadio in cui normalmente si allena la prima squadra.

Le personalità presenti, tra ex granata e artisti

Presenti all’appuntamento diversi ex giocatori del Torino, tra cui Marco Ferrante, Antonino Asta, Moreno Longo, Diego Fuser, Dino Baggio, Enrico Fantini, Natalino Fossati, Pasquale Bruno, Angelo Cereser, Renato Zaccarelli, Luciano Castellini, Franco Semioli, Luca Mezzano e molti altri con un passato in granata. Nella formazione invece degli artisti figurano i cantanti Willie Peyote e Oskar degli Statuto, l’inviato di “Striscia la notizia” Jimmy Ghione, l’illusionista Marco Berry, i Senso d’Oppio e tanti altri protagonisti del mondo dello spettacolo.