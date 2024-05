L’Olympiacos batte la Fiorentina, i viola non “liberano” un posto per il Torino, escluso così dalle Coppe europee

Non è riuscita la Fiorentina a battere in finale l’Olympiacos. Seconda sconfitta consecutiva dei Viola in Conference League. La squadra di Italiano ha avuto il merito di arrivarci, per due anni di fila, e pure il prossimo anno ripartirà dalla stessa competizione. Un ko che ha come conseguenza anche quella di chiudere all’ottavo posto il discorso Coppe europee per le italiane. La nona, il Toro, è quindi la prima esclusa: se la Fiorentina avesse vinto avrebbe avuto la possibilità di giocare l’Europa League, lasciando ad una italiana – visto il suo ottavo posto – l’opportunità del cammino in Conference. Invece, con questo ko, la Fiorentina si qualificherà alle Coppe in virtù del posizionamento in campionato, l’ottavo, quindi quello che ancora una volta darà l’accesso alla Conference.