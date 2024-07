L’11 agosto c’è Torino-Cosenza in Coppa Italia. Vanoli lavora a Pinzolo e testa la difesa titolare, con Saul Coco al centro

Torino che fino a domani pomeriggio sarà ancora a Pinzolo. Questa sera la presentazione della squadra, domani alle 16:00 l’amichevole con la Cremonese e poi la partenza per la Francia. Qui si giocherà contro Lione (mercoledì 31) e Metz (sabato 3). Poi l’11 agosto si inizia a fare sul serio con Torino-Cosenza in Coppa Italia. Vanoli lavora con la squadra e punta ad arrivare pronto al primo appuntamento ufficiale. Una della componenti alla quale il nuovo allenatore sta lavorando, è quella della difesa. Dopo le partenze di Buongiorno, Djidji e Rodriguez, è arrivato solo Saul Coco. Quindi, qual è la difesa titolare che ha in mente Vanoli?

La difesa titolare

Si tratta ovviamente di una soluzione momentanea, anche perché il mercato chiude il 30 di agosto. Al centro della difesa a 3, il titolare è Saul Coco, da poco arrivato dal Las Palmas. Al suo posto, potrebbe giocare anche Sazonov. O meglio, Coco potrebbe anche fare il braccetto, se Sazonov gioca in mezzo. Poi a sinistra il titolare al momento è Masina. Dellavalle come alternativa. Sulla destra invece, in attesa dell’arrivo di Erlic, il titolare al momento è Vojvoda. Quindi la difesa titolare che Vanoli continua a provare è: Vojvoda-Coco-Masina. In attesa di movimenti sul mercato, questa è la situazione.

Schuurs e Tameze…

Poi ci sono anche Schuurs e Tameze. Schuurs sta ancora recuperando dal suo infortunio al ginocchio. Non sarà quindi disponibile per l’inizio di stagione. Con lui al 100%, Coco può scalare a destra e lasciargli il posto in mezzo. Ma l’olandese non è ancora rientrato in gruppo e poi dovrà rimettersi in forma. Tameze invece, l’anno scorso con Juric ha praticamente sempre giocato in difesa. Quest’anno invece, Vanoli a Pinzolo non lo ha mai provato in difesa. Per lui è un centrocampista. Quindi non lo si considera in difesa. La difesa rimane uno dei reparti più in emergenza.