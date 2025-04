Saul Coco contro la Lazio ha giocato una gara attenta, dopo un periodo in cui i suoi errori cominciavano a pesare

Contro la Lazio il Toro ha fatto una buona partita e il pareggio guadagnato passa anche da una difesa che, a parte qualche sbavatura, è stata quasi sempre molto attenta e in grado di bloccare i tentativi dei biancocelesti di segnare.

Sia Maripan che Coco hanno disputato una gara attenta. La coppia di centrali ormai è ben rodata e i due riescono sempre a fare la differenza. Saul Coco veniva da un periodo difficile, un periodo in cui gli errori ingenui erano tanti e pesavano sui punti che il Toro non riusciva a fare. L’ultimo di questi errori è arrivato contro il Parma quando ha regalato un calcio d’angolo su cui i gialloblu hanno pareggiato la partita. Vanoli, però, non ha mai perso la fiducia nel giocatore, anche nei momenti più complicati: lo ha confermato di partita in partita aspettandosi le prestazioni già viste all’inizio dell’anno: “Il mister poi mi sta dando fiducia e questo è importante”, ha detto dopo la Lazio.

Contro la Lazio ottima prestazione

Contro la Lazio il numero 23 finalmente ha mostrato le sue qualità come faceva ad inizio stagione e come ha fatto a sprazzi nel resto dell’anno. Coco ha difeso bene, facendo ottime chiusure difensive, alcune anche rischiose ma decisamente importanti. Dopo la partita l’ex difensore del Las Palmas ha anche parlato ai microfoni di DAZN, dicendo che lui comunque cerca sempre di migliorare. Queste le parole del difensore centrale: “Io cerco sempre di migliorare, questa in Serie A è un’esperienza nuova per me che arrivo da un campionato diverso. Devo ancora crescere ma sono contento, penso che il miglior modo per crescere e migliorare è giocare”.

Coco-Maripan: il Toro del futuro riparte da loro

Il Toro della prossima stagione ripartirà da alcuni punti fermi tra cui, quasi certamente, ci sarà la coppia difensiva composta da Coco e Maripan. I due centrali più giocano insieme e meglio diventano e sicuramente saranno la base per per il Toro del futuro. Vanoli quindi in questo finale di stagione continuerà a lavorare per farli giocare sempre meglio insieme e farli rendere sempre di più.