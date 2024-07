Il Torino ha avviato i contatti per Erlic: il difensore intanto ha giocato più di un’ora l’amichevole contro il Trento

Prosegue il lavoro di Davide Vagnati per rinforzare la rosa del Toro a disposizione di Paolo Vanoli. La priorità del direttore tecnico resta rinforzare la difesa, soprattutto ora che all’ombra della Mole è sbarcato Ché Adams, attaccante svincolato che nell’ultima stagione ha giocato nel Southampton. Vagnati ha sondato diversi nomi, da Hajdari a Welington, fino a Gosens ed Erlic. E proprio per quest’ultimo i contatti sembrano essersi intensificati.

Erlic titolare in amichevole con il Sassuolo

Il Toro ha messo Erlic nella lista degli obiettivi da portare a disposizione del nuovo allenatore. L’interesse per il difensore del Sassuolo non può comunque dirsi trasformato in una vera e propria trattativa. Tra Vagnati e la società neroverde ci sono stati dei contatti, ma basta pensare che il giocatore è partito titolare nell’amichevole disputata contro il Trento per capire che ancora non è scattato il semaforo verde. Dopo Saul Coco sembra essere il suo il profilo ideale per rinforzare la difesa, soprattutto ora che Perr Schuurs non può garantire la sua disponibilità sin dagli inizi della nuova stagione. Il difensore olandese è ancora alle prese con il percorso di recupero dopo il grave infortunio che lo ha tenuto fuori dallo scorso ottobre e necessita ancora di tempo per tornare in forma. Ecco perché il Toro è alla ricerca di altri difensori per completare il reparto in vista della prima giornata di Serie A. Erlic, in caso di fumata bianca, andrebbe a incastrarsi perfettamente nella difesa di Vanoli. Può infatti ricoprire sia il ruolo di difensore centrale ma anche quello di braccetto. Ora starà al Toro dare l’affondo decisivo per portare il giocatore a disposizione di Vanoli.