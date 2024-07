Davide Vagnati sta continuando a lavorare per rafforzare il reparto difensivo: il punto sugli obiettivi di mercato

Non c’è riposo per Davide Vagnati. A poco più di due settimane dall’inizio della nuova stagione il direttore tecnico del Torino deve ancora portare all’ombra della Mole alcune pedine necessarie al completamento della rosa granata. Urbano Cairo, in particolare, ha parlato di almeno due difensori e di un esterno sinistro. Perr Schuurs non è ancora pronto a tornare in campo e Vojvoda e Lazaro non assicurano quella spinta che Bellanova è in grado di garantire sulla fascia opposta. I nomi caldi sono quelli di Gosens, Hajdari ed Erlic.

Gosens, trattativa bloccata

La pista che porta a Robin Gosens si è leggermente raffreddata. L’Union Berlino ha chiesto 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore, mentre il Torino è intenzionato a prelevarlo dalla Germania in prestito. Che sia con diritto oppure con obbligo di riscatto. L’affare è quindi in stallo, ma c’è fiducia che possa sbloccarsi nei prossimi giorni. La volontà del giocatore è quella di tornare in Serie A e questo può essere un fattore su cui Vagnati potrà fare leva.

Il punto su Erlic e Hajdari

Quello di Erlic sembra il profilo ideale per la difesa del Toro. Di piede destro, è in grado di giocare si ada difensore centrale che da braccetto. Tra le due società non c’è ancora l’accordo sulla formula: se il Torino vuole prenderlo in prestito con diritto di riscatto il Sassuolo sarebbe intenzionato a cederlo solo a titolo definitivo. Da capire se la situazione potrà sbloccarsi nelle prossime ore. Per Hajdari è stato invece confermato dal ds del Lugano l’interesse di alcune squadre, ma il giocatore sembra essere concentrato sul progetto degli svizzeri e si sta allenando regolarmente con i suoi compagni. Vagnati dovrà accelerare i tempi per completare al più presto la difesa in vista dell’inizio del campionato: il tempo stringe.