Lo svizzero è rimasto in panchina con il Fenerbahce. Da Silva (ds dei ticinesi) conferma l’interesse di alcuni club nei suoi confronti

La difesa del Torino resta attualmente un cantiere aperto. Da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato, non basteranno di certo i soli acquisti di Masina e Coco a far dormire sonni tranquilli a Paolo Vanoli. Oltre alle uscite di Rodriguez, Djidji, Lovato e Buongiorno, si aggiunge anche la prolissa lungodegenza di Schuurs, che sicuramente salterà le fasi iniziali del campionato. Il Toro deve dunque agire al più presto sul mercato e un nome caldo per il reparto difensivo resta quello di Albian Hajdari del Lugano, contesto da granata e Augsburg.

Da Silva, ds Lugano

Hajdari intanto sta assumendo un ruolo sempre più marginale nelle scelte del tecnico del Lugano Mattia Croci-Torti. Il difensore ha assistito alla prima di campionato col Grasshoppers dalla tribuna, mentre in occasione dell’andata del secondo turno dei preliminari di Champions League con il Fenerbahce (3-4 il finale in favore di Dzeko e compagni) è rimasto tutto il tempo seduto in panchina. Chiaramente non sono scelte tecniche, ma influenzate dal mercato e dall’interesse di Torino e Augsburg. All’intervallo dei match con i turchi di José Mourinho, si è espresso sulla situazione il ds dei ticinesi Carlos Da Silva. “Su Hajdari le voci sono vere, ci sono offerte e c’è interesse – ha affermato Da Silva, che ha poi aggiunto – Il ragazzo è rientrato in gruppo perché abbiamo bisogno di tutti i giocatori, lui si concentra sul Lugano ed è contento di essere qui”.

L’offerta del Torino

Torino e Lugano si sono lasciati qualche giorno fa con ancora qualche distanza tra domanda e offerta, con Vagnati che ha messo sul piatto 4 milioni di euro. Una cifra che non ha accontentato le richieste dei ticinesi ferme a 6. L’Augsburg con 5 milioni di euro + il 10% della rivendita pare attualmente in vantaggio, ma è conclamato come il giocatore preferisca tornare a Torino, dove ha già bazzicato in maglia bianconera, senza però esordire né in Primavera né in Next Gen.