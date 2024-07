Per i granata è l’obiettivo numero uno a sinistra. La volontà del giocatore, dopo un anno all’Union, è di rientrare in Italia

Il mercato del Torino, come ha affermato Urbano Cairo a Pinzolo, si concentrerà sull’acquisto di “uno o due difensori e un quinto a sinistra“. Per il reparto arretrato l’obiettivo numero uno resta Hajdari come braccetto di sinistra, ma è chiaro che Vagnati stia visionando altri profili per sopperire anche a un’assenza di Schuurs che va per le lunghe, oltre alle numerose partenze. Per quanto riguarda invece il quinto a sinistra, dopo il mancato arrivo di Welington, l’uomo su cui la società vorrebbe puntare è Robin Gosens, il quale non disdegnerebbe un’opportunità di tornare in Italia.

Gosens-Toro, il like a Zapata

Gosens potrebbe tornare in Italia e alla dirigenza granata non dispiacerebbe far sì che l’esterno tedesco riprenda il filo dove l’aveva perso, a Torino, o già possibilmente a San Siro, che è stata sua casa negli anni all’Inter, ma dove la squadra di Vanoli esordirà col Milan. Magari essendo già rientrato in sintonia con l’ex compagno di battaglie in maglia Atalanta, Duvan Zapata. A proposito: non è di certo sfuggito il like dell’esterno al nuovo capitano del Torino. Un segnale? E’ presto però per volare con la fantasia. A Benfica e Bologna, che avevano provato concretamente a far loro Gosens, l’Union ha chiesto 10 milioni di euro. Impossibile dunque convincere il club berlinese a lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Si può tentare per l’obbligo, ma è certo che sarà un’operazione onerosa. Il Torino non ha ancora presentato un’offerta. La trattativa è però in piedi e d’aiuto c’è il gradimento del giocatore.

Gosens, l’Inter e la stagione in patria

L’ultima partita disputata da Robin Gosens in Serie A è datata 3 giugno 2023. La location? Lo Stadio Olimpico Grande-Torino, dove un‘Inter con la testa alla finale di Champions a Istanbul era riuscita a imporsi 0-1 sugli uomini di Juric con gol di Brozovic. Gosens aveva giocato dal primo minuto, lasciando tra l’altro il campo al minuto 74 all’attuale inquilino della fascia destra granata, ossia Raoul Bellanova. Da lì la coppa dalle grandi orecchie in direzione Manchester, Gosens in direzione Berlino, sponda Union, dove ha raccolto 37 presenze tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania impreziosite da 7 gol e 4 assist.