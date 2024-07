Il senegalese può partire solo a titolo definitivo. Sfilatasi la Salerntitana, ora è il Pisa a mettere gli occhi sull’ala fuori rosa

Il Torino, da qui all’inizio delle gare ufficiali, è impegnato non solo sul campo di allenamento (più le amichevoli prestagionali) ma anche sul mercato, sia in entrata che in uscita. La società dovrà rimpolpare una rosa ancora incompleta, come drizzare le antenne per quanto riguarda i giocatori che non rientrano e non rientreranno mai nel nuovo progetto Vanoli. Si attendono infatti offerte per gli esuberi. Oltre a Nemanja Radonjic, i granata puntano a piazzare definitivamente Demba Seck.

Seck, escluso da Vanoli e col contratto in scadenza

L’ex Spal, come il serbo, non è salito sul pullman per Pinzolo, nonostante qualche sgambate nei giorni in cui il Filadelfia ha riaperto i battenti per la nuova stagione. Fin da subito è infatti stato chiaro che dopo il prestito fallimentare al Frosinone non ci sarebbero stati margini per un suo coinvolgimento per l’annata a venire. Gli 0 gol e 0 assist dell’esperienza in Ciociaria hanno soltanto irrobustito la convinzione che non ci siano i presupposti per la permanenza e che l’unica via percorribile sia la cessione, non più in prestito ma a titolo definitivo. A dettare legge il contratto in scadenza a giugno 2025.

Interesse da squadre di B

Ora che il ritiro di Pinzolo sta volgendo alle battute conclusive, il tema Seck accostato al Torino resta ancora di attualità. Al momento il senegalese è ancora sotto contratto con i granata e non c’è sicuramente la fila per assicurarsi le sue prestazioni. Timidi sondaggi, nulla più. La Salernitana, inizialmente, si è mostrata interessata, ora si è tirata indietro. Spuntano dunque nuove possibilità di trasferimento, non ancora offerte ufficiali. Si registrano su Seck gli occhi del Pisa, costretto, nel caso la decisione fosse di andare fino in fondo, ad acquistare il giocatore, liberando così il Torino di un peso non indifferente e garantendo un cifra che permetterebbe ai granata di non perderlo a zero.