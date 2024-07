Il classe ’96 lavora individualmente in patria. Potrebbe restarci, per firmare con la Stella Rossa, ma è ancora tutto fermo

Qualche sgambata per tenersi in forma. A casa sua però, in Serbia, dove Nemanja Radonjic si sta allenando in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Un esubero a tutti gli effetti per ora, per la squadra proprietaria del cartellino. Paolo Vanoli non ne ha voluto proprio sapere di reintegrarlo in gruppo, come fatto con Yann Karamoh, che bene ha figurato nella prima amichevole con la Virtus Verona. Per Radonjic l’unica via percorribile è quella dell’uscita, questa volta definitiva.

Il prestito e il rientro al Toro

Il prestito al Maiorca non ha di certo avuto un effetto rigenerante nelle motivazioni e nello stato di forma di Radonjic: 0 alla voce gol, 0 alla voce assist, 0 i milioni sganciati dunque dal Maiorca, che ha preferito non dare seguito a un sodalizio poco fortunoso. Così Radonjic è rientrato al Torino, ma non a Torino e nemmeno nel Filadelfia itinerante ubicato a Pinzolo, dove Vanoli lavora incessantemente a una maniacalità che probabilmente ha nel serbo la nemesi per antonomasia. Intanto Radonjic si mostra operoso nelle storie Instagram in vista di una nuova opportunità volta a scacciarsi di dosso l’etichetta dell’eterna promessa.

Radonjic-Stella Rossa: nulla di concreto

Se tra il Torino e Radonjic il dialogo è ormai inesistente, appare difficile immaginare un Radonjic chiuso a colloqui con altre società, disposte a offrirgli un contratto. Attualmente però di pretendenti all’orizzonte non se ne vedono. O almeno nessuna ha intenzione di calare la maschera. Più che altro apprezzamenti, ma nulla di concreto. Radonjic potrebbe dunque restare ancora in Serbia ad allenarsi individualmente, per poi magari ufficializzare il proprio ritorno in patria. La Stella Rossa non ha dimenticato le sue performance precedenti al suo approdo al Marsiglia e sarebbe favorevole a un secondo capitolo di un rapporto ancora lontano dalla ricongiunzione.