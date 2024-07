Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, mercoledì 24 luglio

Cesare Casadei verso il ritorno in Italia. La Fiorentina vorrebbe approfittare della mancata convocazione per la tournée negli Stati Uniti per inserirlo nella rosa di Raffaele Palladino. Manca però l’intesa con il Chelsea per la formula del trasferimento.

Il Napoli insiste per Brescianini

Il mercato del Napoli ancora nel vivo. Il ds Manna vuole accontentare Antonio Conte attraverso l’acquisto di Marco Brescianini dal Frosinone. Prima però dovrà essere ceduto uno tra Gaetano e Cajuste. Sul centrocampista in forza nella società ciociara c’è anche l’Atalanta.

Roma, preso Samuel Dahl

La Roma ha trovato il sostituto di Leonardo Spinazzola, trasferitosi al Napoli a scadenza del contratto. Il club giallorosso ha infatti chiuso la trattativa con il Djurgarden per Samuel Dahl, terzino classe 2003. 4 milioni di euro finiranno nelle casse del club svedese.

Ex Toro, l’Atlanta United per Miranchuk

Una vecchia conoscenza dalle parti della Mole è pronto a lasciare l’Italia, ma anche l’Europa. Si tratta di Aleksej Miranchuk. Il trequartista ha dato l’ok per questa nuova avventura ed è pronto a trasferirsi all’Atlanta United. La trattativa andrà in porto verso il fine settimana.

Lazio, Marcos Antonio al San Paolo. Genoa sul N’Zola

La Lazio saluta Marcos Antonio, che farà ritorno in Brasile. Al centrocampista classe 2000 aspetta il prestito al San Paolo. L’Empoli pensa a far suo il maggiore dei tre fratelli esposito, ovvero Salvatore. Il giocatore è richiesto anche in Serie B, davanti a tutte la Cremonese. Il Genoa potrebbe aver trovato il sostituto in caso di partenza di Mateo Retegui, su cui vi è l’interesse di alcuni club di Serie A. Si tratta di M’Bala Nzola, in uscita dalla Fiorentina.