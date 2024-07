Prosegue il calciomercato in Serie A: ecco tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti sulle trattative di oggi, giovedì 25 luglio

La Roma continua la ricerca all’attaccante da mettere a disposizione di De Rossi per la prossima stagione. Oltre a Matias Soulé, per il quale la differenza tra domanda e offerta si assottiglia sempre più, i giallorossi hanno messo gli occhi su Dobvyk, attaccante del Girona e capocannoniere in carica della Liga. L’ucraino sembrava vicinissimo ad approdare all’Atletico Madrid, ma l’inserimento della Roma sembra aver cambiato le carte in tavola.

Juventus, incontro per Adeyemi

La Juventus ha incontrato i genitori di Adeyemi, esterno offensivo di proprietà del Borussia Dortmund. La richiesta dei tedeschi si aggira intorno ai 40/45 milioni e i bianconeri stanno valutando la fattibilità dell’operazione. Nell’ultima stagione il classe 2002 ha realizzato 5 gol e 2 assist in 34 partite.

Napoli, Ostigard verso il Rennes

Nell’ultima seduta di allenamento a Castel Di Sangro Leo Ostigard non c’era. Un segnale chiaro da parte della società e del giocatore, che sembra indirizzato a sposare il progetto del Rennes. Dopo un’iniziale frenata la trattativa è ripresa spedita e ora si stanno sistemando gli ultimi dettagli legati al contratto del difensore.

Atalanta, Percassi smentisce la cessione di Koopmeiners

Dopo le insistenti voci di una cessione di Koopmeiners in direzione Juventus, Percassi ha nuovamente precisato che l’olandese non è in vendita: “Koopmeiners? A volte è bene essere ripetitivi: non è nei nostri piani la sua cessione”.