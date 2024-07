Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre del campionato di Serie A di oggi, venerdì 26 luglio

Secondo le ultime notizie di mercato la Roma ha chiuso l’accordo con la Juventus sistemando gli ultimi dettagli in merito al cartellino di Matias Soulé. Ma non solo: i giallorossi stanno spingendo forte anche per Dovbyk. Il club dei Friedkin avrebbe trovato l’accordo economico con il calciatore, ora resta da raggiungere l’intesa con il Girona. La Roma ha messo sul piatto 30/32 milioni di euro più bonus, mentre il club spagnolo chiede un aumento della parte fissa.

Bonaventura verso l’Arabia

Jack Bonaventura potrebbe presto lasciare l’Italia e il campionato di Serie A. Il centrocampista della Fiorentina starebbe infatti valutando di trasferirsi in Arabia Saudita, all’Al-Shabab. Ci sarebbe già l’accordo tra le parti: mancherebbe solo l’autorizzazione della Lega Araba.

Genoa, idea De Gea per la porta

Il Genoa è alla ricerca di un sostituto per Josep Martinez, portiere approdato all’Inter. Il club rossoblù sta sondando il terreno per un clamoroso acquisto: David De Gea, ora svincolato ed ex Manchester United. Il giocatore avrebbe dato l’ok al progetto del Grifone.

Fiorentina, ufficiale Colpani

Andrea Colpani è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il giocatore potrà ora ricongiungersi a Raffaele Palladino e iniziare la sua nuova avventura in viola. “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Colpani dall’ A.C. Monza”, si legge nel comunicato.