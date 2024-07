Calciomercato Torino / I granata sono alla ricerca di un esterno sinistro. Presentata un’offerta all’Union Berlino per Gosens

Sessione di calciomercato che entra sempre di più nel vivo. Dopo gli acquisti di Saul Coco (difensore) e Ché Adams (attaccante), granata che si muovono per un esterno sinistro. Il primo nome sulla lista è un calciatore dell’Union Berlino, che in passato ha vestito le maglie di Atalanta e Inter. Si tratta di Robin Gosens. Tedesco, classe 1994, il Torino ha fatto un’offerta ufficiale per averlo. La richiesta è quella del prestito, con obbligo di riscatto. Dopo l’apertura della trattativa e il like sui social, adesso si fa sul serio. Davide Vagnati vuole riportarlo in Italia e sarebbe un profilo gradito anche da Paolo Vanoli. Decisive le prossime ore.

Il passato in Italia

Gosens può giocare sia come terzino sinistro, sia come esterno a tutta fascia, grazie al suo mancino (piede preferito). In Italia aveva fatto il boom con gol e assist, tanto da guadagnarsi la nazionale della Germania. Nel luglio del 2017, la Dea lo aveva preso dall’Heracles Almelo (Olanda) per 1,17 milioni di euro. A gennaio del 2022 è andato in prestito all’Inter, per poi essere riscattato in estate alla cifra di 27,40 milioni di euro. Nell’agosto del 2023 si è poi trasferito in Bundesliga, all’Union Berlino, per 13 milioni di euro. Ora ne vale circa 12. Era arrivato a valerne 35. Si tratta ancora di un gran giocatore.

La sua stagione

Stagione molto positiva la sua. In Bundesliga ha giocato 30 partite con 6 gol e 4 assist. Ma inoltre, ha giocato anche 6 partite in Champions League, con 1 gol. Una sola presenza poi in Coppa di Germania. La stagione però, per la squadra di Berlino, non è andata benissimo. L’uscita ai gironi di Champions League era prevedibile. Ma in campionato, sono arrivati 15^ a 33 punti. Per un soffio, non hanno fatto i playout per la retrocessione.