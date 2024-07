Davide Vagnati fa sul serio per Robin Gosens: il direttore tecnico vorrebbe riportarlo in Italia dall’Union Berlino

Prosegue su più fronti il lavoro di Davide Vagnati per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Paolo Vanoli. Nelle ultime ore il direttore tecnico ha chiuso per il vice Milinkovic-Savic, strappando il sì del Benevento per Alberto Paleari. Ma l’uomo mercato del Torino sta lavorando anche per portare rinforzi sulle fasce: il profilo che piace di più è quello di Robin Gosens, ora all’Union Berlino e con un passato nell’Atalanta e nell’Inter. Tra i granata e i tedeschi è in atto una vera e propria trattativa.

Torino, assalto a Gosens

Il profilo di Robin Gosens sarebbe quello ideale per portare nuova linfa sulla fascia sinistra del Toro. Una fascia in cui sia Lazaro che Vojvoda non hanno regalato brillanti prestazioni nelle ultime stagioni e che avrebbe bisogno di più spinta e spregiudicatezza. Due elementi caratteristici dell’esterno tedesco, che in Serie A si è distinto a suon di gol e assist agli ordini di Gasperini. Nell’Inter poi ha trovato meno spazio e il suo rendimento è leggermente calato. Ma in Bundesliga ha confermato quanto fatto di buono a Bergamo, con 6 gol e 4 assist in 30 partite nel corso dell’ultimo campionato. Il Torino è seriamente interessato a portarlo all’ombra della Mole e ha avviato una trattativa con l’Union per assicurarsi le sue prestazioni. L’operazione sarebbe in prestito con una formula che poi garantirebbe al Toro un’opzione per la sua permanenza, che sia obbligo a determinate condizioni o diritto di riscatto. L’ingaggio del calciatore non è nemmeno così pesante: percepisce circa due milioni di euro. Ci sono dunque tutti i buoni propositi per la buona riuscita dell’affare. Ora Vagnati dovrà essere abile a chiudere il prima possibile e ad anticipare la concorrenza di altri club.