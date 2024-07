Il dt si affida alla carta dei bonus per avvicinarsi all’ingaggio domandato dall’attaccante scozzese. Ora sta a lui dire sì o no

Che Adams si trova in Italia e l’impressione è che qui, nel nostro Paese, voglia restarci per un lungo arco temporale. Lo scozzese e il suo entourage attendono l’offerta giusta. Intravedono la Serie A come scenario più gradito per dare un seguito esterofilo a una carriera trascorsa finora all’interno dei soli confini britannici. Dalla League One con lo Sheffield United, passando per il triennio in Championship al Birmingham City e infine la Premier League tastata a Southampton, e riconquistata meno di due mesi fa. Ché Adams, nella stagione 2023-2024, è stato uno dei protagonisti della cavalcata promozione dei Saints realizzando 15 reti in 40 partite, a cui si aggiungono i 2 timbri in Fa Cup.

Che Adams, Euro2024 e l’addio al Southampton

Ché Adams ha poi preso parte alla spedizione scozzese a Euro2024, dove l’attaccante ha raccolto 211 minuti tra le tre sfide affrontate dai suoi, eliminati da ultimi del girone. Dalla Germania, Adams non sembra essere intenzionato a fare ritorno nell’isola britannica. Scaduto il contratto con il Southampton, si è messo alla ricerca di un nuova esperienza, di un nuovo contesto tattico. Al momento la squadra più interessata a dargli questa opportunità di sperimentarsi è il Torino, con cui il dialogo è più che avviato.

Vagnati prova a venirgli incontro

Resta dunque da limare il fattore che smuove questo tipo di trattativa diretta tra club e giocatore svincolato, ovvero l’ingaggio. Attualmente c’è una diversità di opinioni, ma non è detto che le parti non possano trovare un comune accordo. E’ quello a cui sta lavorando Davide Vagnati. Il dt ambisce ad avvicinarsi in maniera graduale ai 2 milioni (con un altro paio di milioni alla firma) richiesti da chi cura gli interessi del classe ’96 nato a Leicester. La cifra che il Torino metterebbe sul piatto si attesta intorno agli 1.8 milioni di euro più bonus legati ai gol e il premio alla firma. Un esborso importante sul piano salariale, al limite dell’inedito, che dimostra come la dirigenza voglia puntare sul giocatore e abbia fiducia nelle sue potenzialità. Ora sta all’ex Southampton decidere se ricambiarla.