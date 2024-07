Calciomercato Torino / Vagnati prova a reinserirsi per Tessmann, per il quale l’Inter non ha ancora trovato l’accordo

Si è alzato il sipario del mercato del Torino, con l’ufficialità dell’acquisto di Saul Coco. I granata hanno voluto reinvestire subito un terzo di quanto ricavato con Buongiorno per trovare il suo sostituto, e lo stesso potrebbero fare qualora Ilic dovesse partire. Il serbo è molto vicino al passaggio allo Zenit San Pietroburgo per circa 25 milioni di euro, e Vagnati sta già pensando a chi può prendere il suo posto. Tra i principali nomi nella lista del direttore tecnico c’è quello di Tanner Tessmann, centrocampista del Venezia che piace a molte squadre di Serie A.

Vagnati non molla Tessmann

Lo statunitense è stato tra le sorprese più piacevoli dell’intera Serie B, trovando il proprio exploit proprio con Vanoli in panchina. L’allenatore può essere un fattore decisivo nell’operazione che porterebbe il centrocampista in Piemonte, che è però comunque molto complicata. Negli scorsi giorni l’Inter era in vantaggio per lui, ma la trattativa si è poi un po’ fermata per delle complicazioni. Questo ha spinto Vagnati a fare un nuovo tentativo con gli arancioneroverdi, in attesa di un’offerta ufficiale. Il dt non ha mai perso le speranze e ha aspettato il passo falso dei nerazzurri, cercando di inserirsi in corsa. Tessmann permetterebbe certamente al centrocampo di fare un salto di qualità, all’interno di una mediana a due insieme a Ricci. Conoscere l’allenatore gioca inoltre a favore del classe 2001, che non avrebbe bisogno poi di troppo tempo per adattarsi alle nuove dinamiche di gioco. Insomma, l’acquisto di Tessmann sarebbe molto importante per il Toro, che vuole cercare di battere la concorrenza agguerrita di Inter&co.