Calciomercato Torino / È sfumato definitivamente Welington per la corsia mancina: il brasiliano ha firmato per il Southampton

Il mercato del Torino si è aperto ufficialmente con l’annuncio di Saul Coco. Il difensore ex Las Palmas è il primo acquisto della sessione estiva di trattative, ma ovviamente non sarà l’unico. Vagnati sta lavorando per migliorare la squadra a disposizione di Paolo Vanoli, occupando quante più caselle possibili nei ruoli che necessitano più rinforzi. Se in difesa è arrivato Coco e si aspettano altri colpi e in attacco si lavora per Che Adams, è sulla corsia mancina che i granata stanno lavorando sotto traccia. L’unico vero obiettivo dichiarato è stato Welington, che però come detto dal procuratore ha firmato con il Southampton.

Welington verso la Premier League

“Welington ha il suo futuro definito, ha già firmato un pre-contratto. Il club ha già ricevuto un comunicato dalla squadra inglese. Ora dobbiamo aspettare le trattative tra Southampton e San Paolo per sapere se l’atleta verrà trasferito in questa finestra di mercato o alla fine della stagione in corso. Avevamo diverse offerte, ma giocare in Premier League, in un club tradizionale come il Southampton, che aveva creato un progetto per il giocatore, era troppo importante“. Così ha parlato l’agente del giocatore a ge.globo, affermando come l’esterno avesse diverse richieste da altri club ma ha optato per trasferirsi in Premier League. Ora, dunque, Vagnati dovrà cambiare obiettivo per la fascia sinistra, la quale necessita urgentemente di un titolare di spinta. Ormai da due sessioni di mercato il Toro non prende un esterno quando gli serve, ed è fondamentale risolvere quella situazione una volta per tutte. L’obiettivo è quello di trovare un profilo con caratteristiche simili a Bellanova ma abile anche nel gioco difensivo, che possa fare da titolare. Eventualmente, poi, uno tra Lazaro e Vojvoda partirebbe.