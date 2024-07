Calciomercato Torino / Proseguono i contatti tra i granata e Che Adams, attaccante svincolato: Vagnati ha aumentato l’offerta

Il mercato del Torino si è ufficialmente aperto con l’acquisto di Saul Coco. Il difensore è solo il primo arrivo di un estate che vedrà i granata cambiare quasi del tutto pelle, e che lavorano per migliorare la rosa a disposizione di Paolo Vanoli. Vagnati sta valutando attentamente tutte le opportunità di mercato per ricoprire le caselle mancanti, tra cui anche una in attacco. In questo senso, il direttore tecnico si è fiondato su Che Adams, attaccante ex Southampton ora svincolato che è richiesto anche dalla Premier League. I contatti con il giocatore sono continuati negli ultimi giorni, e l’obiettivo del Toro è quello di chiudere al più presto.

Vagnati prova ad avvicinarsi

Che Adams rappresenterebbe un gran colpo per l’attacco del Toro, affiancandosi a un altro super giocatore come Duvan Zapata. Quella legata a lui non è però una trattativa semplice, perché lo scozzese ha un’offerta dal Wolverhampton in Premier League e bisogna trovare una quadra dal punto di vista economico. Il classe ’96 chiede una cifra intorno ai 2 milioni di euro, mentre Vagnati in questo momento ha offerto qualcosa in meno. Il dt granata ha aumentato la proposta negli scorsi giorni, ma non ha raggiunto la richiesta del giocatore. C’è stato un avvicinamento ma non la chiusura, motivo per cui la trattativa continuerà nei prossimi giorni. Il Toro apprezza molto l’ex Southampton, e vorrebbe regalarlo il prima possibile a Vanoli.

L’ultima stagione di Adams

Come detto, Che Adams rappresenterebbe un salto di qualità per la rosa del Toro, sia a livello mentale che tecnico. Lo scozzese è infatti un giocatore abituato a grandi palcoscenici, e la convocazione agli ultimi Europei lo dimostra, ma soprattutto in grado di segnare diversi gol a stagione. Nell’ultima annata, in Serie B inglese, ha messo insieme 17 gol in 46 presenze, ma soprattutto in carriera è arrivato a 102 marcature, di cui 25 in Premier League.