Calciomercato Torino / Devis Vasquez si allontana: l’Empoli ha offerto un prestito con diritto di riscatto convincendo il Milan

Il mercato del Torino è stato ufficialmente inaugurato con l’acquisto di Saul Coco. Il difensore ex Las Palmas rappresenta il primo colpo in entrata della stagione 2024/2025, ma ovviamente non sarà l’unico. Vagnati è infatti al lavoro per regalare a Vanoli una squadra che possa puntare all’Europa, e sta puntando diversi profili che possano alzare la qualità. Tanti i ruoli da risistemare, e tra questi anche la porta. La partenza a parametro zero di Gemello ha lasciato una casella vuota alla voce “secondo portiere”, e il direttore tecnico granata ha iniziato a visionare qualche profilo. Tra questi anche Devis Vasquez del Milan, che è stato a un passo dal vestire la maglia del Toro prima che la trattativa crollasse quasi del tutto.

Blitz dell’Empoli per Vasquez

Devis Vasquez ha rappresentato uno degli intrecci di mercato principali di queste prime settimane di calciomercato in Italia. Inizialmente sembrava tutto fatto per il passaggio del portiere al Torino come vice Milinkovic-Savic, ma poi si è inserito lo Spezia che ha offerto all’estremo difensore la possibilità di giocare titolare. C’era stato dunque un sorpasso da parte dei liguri, con i granata che erano però rimasti in corsa con l’obiettivo di fare un’offerta migliore al giocatore. Da un momento all’altro, però, è entrato in corsa anche l’Empoli. Gli azzurri hanno offerto al Milan un prestito con diritto di riscatto e al portiere la possibilità di giocare da numero 1, una combo che ha convinto tutte le parti in gioco. Difficilmente possono esserci stravolgimenti nella trattativa, dunque il Torino dovrà virare su un altro profilo che possa fare da portiere di riserva e di coppa nelle gerarchie; la sensazione, infatti, è che Popa non venga considerato adatto a ricoprire quel ruolo.